Isprobali smo novi Huawei P40 Pro s brutalnom kamerom i 5G

Nakon što smo vidjeli P40 lite koji je najavio što bi mogli očekivati od Huaweijevih top modela za ovu godinu, ali i brojnih detalja koji su procurili, kineska je kompanija danas i službeno otkrila P40 i P40 Pro modele kojima ove godine žele nastaviti borbu sa Appleom i Samsungom.

Prvi pogled na specifikacije pokazuje da Huawei P40 Pro, kao onaj kojeg bi svi htjeli, ima sve ključne tehnikalije podignute za razinu u odnosu na prošlogodišnju P30 seriju. Naravno, uz nedostatak Googleovih servisa, ali o tome nešto kasnije.

Huawei je odlučio telefon lansirati danas, i to bez glamura i blještavila Pariza, gdje se cijela prezentacija trebala odigrati. Umjesto toga, u krizi s korona virusom stream je morao zadovoljiti. Ionako izazovnu situaciju zbog Googlea, korona virus dodatno otežava, pa ostaje za vidjeti kako će i u kojim uvjetima krenuti prodaja ovog telefona.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata Glavna razlika s prednje strane u odnosu na P30 je dvostruka prednja kamera u lijevom kutu

Glavni aduti P40 i P40 Pro telefona u svakom slučaju su podrška za 5G mreže te kamere od 50 megapiksela.

P40 Pro je atraktivniji model i on dolazi sa 6,58-inčnim OLED ekranom (2640 x 1200), a u odnosu na prošlogodišnji P30 Pro uži je i deblji za otprilike milimetar. Uređaj djeluje teže već na prvi dojam - iako je razlika samo 11 grama.

Kao što je uobičajeno već par godina, tako je i P40 Pro dobio čipset s Matea 30, a to je Kirin 990 s 5G podrškom, što znači da u svakodnevnom radu možete računati na dovoljno snage za bilo koji zadatak. Dolazi sa 8 GB radne i 256 GB interne memorije, a AnTuTu benchmark dao mu je 458745 bodova. Naravno, tu treba imati na umu da telefon koji smo isprobali nije uređaj sa finalnim softverom tako da su moguće i promjene.

Nova kamera - nove mogućnosti

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon dolazi s novim sustavom kamera koji dominira na stražnjoj strani telefona u pravokutnom bloku.

Tu se tako nalazi glavna 50 MP UltraVision kamera širokog kuta s f/1,9 otvorom blende, ultraširoka kamera od 40 megapiksela (f/1,8) te 12 MP SuperSensing telefoto kamera s optičkom stabilizacijom i 5x optičkim uvećanjem te kao četvrti senzor tu je 3D dubinska kamera. Novi senzor propušta 40 posto više svjetla, istaknuli su iz Huaweija.

Uz 10x uvećanje kamera podržava i 50x Super zoom, a u nastavku možete vidjeti nekoliko probnih fotografija.

S prednje strane Huawei je ugradio selife kameru od 32 megapiksela (f/2,2) kojoj pomaže još jedan dubinski senzor.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata Ovako izgleda 1x, 10x i 50x uvećanje

Što se baterije tiče, P40Pro dolazi s baterijom od 4200 mAh koja podržava punjenje na 40W te bežično punjenje na 27W. Telefon ima i IP68 otpornost na vodu i prašinu.

Njegov manji brat, P40, dolazi s ekranom od 6,1 inča (2340x1080) te istim procesorom i RAM-om, ali i 128 GB memorije. Smanjena je i baterija - na 3800 mAh.

Što se kamera tiče, glavna je jednaka, dok su ostale malo slabijih mogućnosti pa se tu nalaze ultraširoka od 16 mpx te telefoto od 8 i selfie kamera od 32 mpx. Glavna razlika je da ovdje nema dubinskih senzora.

Oba telefona imaju senzor otiska prsta ispod ekrana te otključavanje skeniranjem lica kao glavne biometrijske sigurnosne sustave.

I bez Googlea se može živjeti

E sad, telefoni dolaze s Androidom 10 i EMUI 10.1 sučeljem povrh njega. No, ovo je Android koji nema Googleove servise na koje smo navikli, zahvaljujući američkoj zabrani i crnoj listi na kojoj se našao Huawei. To znači da telefon načelno nema sve one Googleove aplikacije i podršku na koju ste navikli, poput karata, YouTubea ili Hangoutsa, ali i još neke američke servise. Huawei je zadnjih mjeseci zato uložio ogroman novac kako bi podigli svoju trgovinu App Gallery koja je sada glavni izvor za aplikacije na ovom uređaju te kako bi u njoj omogućili što više onih aplikacija koje trebamo i želimo. Tako su u zadnje vrijeme gotovo sve naše banke dostupne kroz App Gallery, ali i medijske kuće - poput 24sata.

No, čak i ako nemate aplikacije, koje želite, u App Galleryju to ne znači da ne možete lako do njih. Phone Clone je Huaweijeva aplikacija koja olakšava selidbu iz jednog u drugi uređaj, pa tako jednim potezom možete prebaciti iz starog telefona sve postavke, podatke, multimediju i aplikacije. Na taj način prebacit će vam se i WhatsApp, Instagram, Facebook, ali i neke od Googleovih aplikacija. Tako su se meni prekopirale i Google Karte koje rade gotovo kao i na starom telefonu. Jedina je razlika što se u aplikaciju ne mogu prijaviti sa svojim podacima, pa imati povijest i svoje lokacije, no navigacija i prikaz radi sasvim normalno, a to je i najvažnije.

P40 Pro+

Telefon koji su predstavili uz P40 i Pro je i Pro + koji će imati peterostruku kameru. Za razliku od P40 Pro, on je dobio još jednu telefoto leću od 8 mpx sa 3x optičkim uvećanjem. Glavna, periskopska, kamera ima 10x optičko uvećanje, a maksimalno uvećanje uz pomoć umjetne inteligencije je 100x. Još jedna razlika je što on ima i ekran od 6,7 inča te 12 GB RAM-a i bateriju kapaciteta 5500 mAh.

Stiže uskoro

Prednarudžbe kreću već danas u 15 sati, a traju do 5. travnja u ponoć. Cijena telefona je 7799 kuna, a Huawei u prednarudžbi poklanja i Watch GT2 Sport sat. Redovna prodaja mobitela kreće od 6. travnja. Huawei P40 stajat će 5999 kuna.