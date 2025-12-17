Kupujmo europsko! Ovi su električni auti proizvedeni u EU i koštaju do 40 tisuća eura

Zna se da je glavna prednost kineskih električnih auta često cijena i zato ih je sve više na cestama. Ali i europske marke sve ozbiljnije uzvraćaju udarac: pojavljuje se sve više modela koji u osnovnim verzijama mogu biti ispod 40.000 eura, pogotovo uz akcije i poticaje. Uz to, mnogima je bitna i kvaliteta izrade, osjećaj u vožnji i servisna mreža koja je već razrađena po Europi. U nastavku su pristupačniji europski EV modeli koje vrijedi imati na radaru.
Dacia Spring
Najjeftiniji ulaz u EV svijet, odličan za grad i kratke relacije kad ti ne treba veliki doseg.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Citroën ë C3
Jedan od “narodnijih” električnih auta, jednostavan koncept i baš gradska praktičnost.
| Foto: WILLIAM CROZES
Renault 5 E Tech Electric
Retro izgled i moderan pogon, mnogima je to “kul gradski EV” koji nije dosadan.
| Foto: Renault
Fiat Grande Panda Electric
Praktičan i simpatičan auto za svaki dan, s naglaskom na jednostavnost i prostor.
| Foto: Fiat
Citroën ë C3 Aircross
Ako želiš malo više prostora i višu poziciju sjedenja, ovo je logičan korak iznad ë C3.
| Foto: AGNIESZKA-DOROSZEWICZ
Renault 4 E Tech
Crossover vibe i više mjesta nego u “petici”, za obitelj ili kad često voziš s prtljagom
| Foto: Renault
Fiat 500e
Mali gradski klasik na struju, idealan za parking i gužvu, više “stil” nego obiteljski auto.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Opel Corsa Electric
Poznat format i provjerena svakodnevna praktičnost, često dobar kompromis cijene i opreme.
| Foto: Opel
Opel Frontera Electric
Električni crossover koji cilja na obitelji, s više prostora i “SUV” osjećajem.
| Foto: Opel
Volkswagen ID.3 Pure
Ulazna verzija ID.3 priče, za one koji žele VW EV bez odlaska u skuplje razrede.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Citroën ë C4
Komforniji kompakt s mekšim pristupom vožnji, često zanimljiv kad se nađu akcije.
| Foto: citroen
Citroën ë C4 X
Sličan kao ë C4, ali s više “limuzina” profila i većim prtljažnikom.
| Foto: Citroen
Lancia Ypsilon
Mali električni auto s naglašenim dizajnom, za one koji žele nešto drugačije od uobičajenog.
| Foto: Slavko Midžor/PIXSELL
Smart #1 Pure
Kompaktan SUV format, a Pure je ulaz koji lakše upada u budžet.
| Foto: Smart
Mini Cooper E
Mali, čvrst i zabavan za vožnju, više “gušt” nego racionalna kupnja, ali zna biti ispod granice.
| Foto: MINI
Škoda Elroq 50
SUV koji cilja na obiteljsku praktičnost, a “50” verzija je fokus na pristupačniji start.
| Foto: Škoda
Peugeot e 208
Električni gradski hit za one koji žele malo sportskiji izgled i “premium” dojam u maloj klasi.
| Foto: Peugeot
Fiat 600e
Mali crossover koji je često dobra sredina između gradskog auta i obiteljskog vozila.
| Foto: Stellantis
Cupra Born
Sportskiji karakter i oštriji dizajn, za one koji žele EV koji djeluje življe na cesti.
| Foto: Cupra
Renault Megane E Tech
Obiteljski kompakt koji često ima dobar omjer prostora i tehnologije, posebno u promocijama.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Smart #1 Pro
Korak iznad Pure verzije, obično s više opreme, ali i dalje zna ostati u “do 40k” zoni ovisno o tržištu.
| Foto: Smart
Mini Aceman E
Mini u crossover izdanju, praktičniji od Cooper E, a opet zadržava taj prepoznatljiv stil.
| Foto: MINI
Alpine A290 Electric
Hot hatch pristup na struju, za one koji žele “malo ludoga” u gradskoj veličini.
| Foto: alpinecars.com
Citroën ë Berlingo
Električni “kutijasti” obiteljski auto, super kad je prioritet prostor i praktičnost.
| Foto: Marin Tironi/Pixsell
Volvo EX30 Single Motor
Najmanji Volvo SUV na struju, a single motor verzija je ona koja najčešće cilja pristupačniji ulaz.
| Foto: Volvo
Smart #3 Pro
Coupe SUV izgled i nešto “sportskiji” stav, Pro verzija je najčešće zlatna sredina.
| Foto: Smart
Peugeot e 308
Kompaktna klasa za one koji žele “normalan” auto bez SUV forme, a ipak na struju.
| Foto: Peugeot Hrvatska
Volkswagen ID.3 Pro
Jača i bogatija verzija ID.3 priče, često ovisi o akcijama da ostane ispod 40.000 eura.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Peugeot e 2008
Električni SUV koji se često viđa i u gradovima i na otvorenoj cesti, praktičan za obitelj i svakodnevicu.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata