Isprobali smo PlayStation VR2: Ogroman skok naprijed za pravi dokaz onog što VR može biti

Virtualna, miješana, proširena, sve se te stvarnosti proteklih godina miješaju s našom, ali ni jedna tehnologija još nije preskočila barijeru i postala široko prihvaćena.

Sony je prije sedam godina izbacio prvi PlayStation VR koji se, uz njegove mane, prodao u respektabilnih 5 milijuna primjeraka. No daleko je to od više od 115 milijuna prodanih PlayStationa 4. Usporedbe radi, Oculus Quest 2 iz 2020. prodao se navodno u više od 10 milijuna primjeraka.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prvi PlayStation VR bio je spoj raznih tehnologija, imao je hrpu žica koje si morao spojiti i dodatnu kutiju kroz koju je sve to išlo. Move kontroleri su bili staro rješenje za upravljanje rukama koje je pratila dodatna kamera i često je bila prava gnjavaža sve to spojiti kako bi se igrali. No, bez obzira na to, mnogima je kod nas upravo PSVR bio prvi kontakt s virtualnom stvarnosti.

Godine su prošle, stigao je i PlayStation 5 i sad kad se stabiliziralo stanje s isporukama konzole, Sony je odlučio u prodaju pustiti i svoj novi VR uređaj s potpuno novim hardverom i modernim dizajnom te većim očekivanjima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajnerski se vide sličnosti između novog i starog VR uređaja, ali VR2 jasno prati stil koji je postavio PlayStation 5 s crno-bijelom kombinacijom plastike, a na taj se način i prilično razlikuje od većine VR uređaja i ukupni paket je jako dobro pogođen. Vanjski dio štiti čvrsta plastika, kao i kontrolere koji su u istoj kombinaciji boje. Sjajni PlayStation logo nalazi se s lijeve i desne strane uređaja i to je najvidljiviji znak da se radi o PlayStation VR-u, no sam dizajn je dovoljno prepoznatljiv da zaključite kako je to Sonyjev uređaj. A PlayStation simboli, X, trokut, krug i kvadrat nalaze se i na gornjoj strani uređaja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dio koji sjeda na vašu glavu i traka koja dolazi oko glave i čvrsto drži VR uređaj su mekani, no kad ga pričvrstite na glavu, računajte na znojenje nakon nekog duljeg vremena u VR-u. Kotačić kojim možete stegnuti traku oko glave i cijeli VR ima prilično čvrst ‘hvat’ i uz to znojenje, nakon duljeg igranja su počeli smetati. No to se nekako i poklapalo s vremenom koje bih mogao izdržati u igrama.

Sony je na ovom VR-u jako puno poradio na prilagodbi samog uređaja, pa tako na gornjem rubu imate gumb kojim možete udaljiti VR set od očiju, a tu je i kotačić kojim možete mijenjati razmak među lećama kako bi ih postavili u idealni položaj za vaše oči. Jednom kad sve to namjestite, gotovo svu svjetlost zaklonit će silikonski ‘štit’ koji je preklopljen poput harmonike. Bez obzira kako ga postavio, bilo je par malih točaka kroz koje je prodirala minimalna količina svjetlosti.

Uz VR uređaj dolaze i malene slušalice koje imaju plastični zakrivljeni dio i prate krivulju trake iza vaše glave i njih se spaja s VR-om preko 3,5 mm konektora. Takvo je rješenje odlično dizajnirano i same slušalice imaju kratki kabel pa neće smetati kad ih izvadite. Naravno, ako imate kvalitetnije slušalice, možete i njih spojiti, no morate računati i na te žice gdje se nalaze oko vaše glave. Igranje sa slušalicama ipak cijelo iskustvo diže na višu razinu jer vas odvaja od zvukova vaše okoline i ukućana koji možda na televizoru gledaju dok se igrate. Ako ne želite takav način igranja, slušalice možete jednostavno i izvaditi i slušati zvuk sa televizora.

Ogroman preporod u odnosu na prethodni VR je samo spajanje uređaja. Ok, i dalje je tu žičana veza, što je minus u odnosu na neke bežične VR uređaje, ali barem ne morate razmišljati o bateriji, a sada imate samo jedan USB-C kabel koji se spaja na konzolu. I to je to. Kabel je prilično dug, nekih 4,5 metara i tijekom nekoliko proteklih dana i isprobavanja raznih igara nisam imao situacija da mi kabel smeta ili da mi se zaplete oko nogu. Kabel mi je stalno bio na pameti i uz nogu i lagano bih ga odgurnuo s vremena na vrijeme pa mi nije smetao tijekom igranja. Jedini minus je taj što ste ograničeni na radijus od 4 metra od konzole u kojem se možete kretati. Realnije je pak da ćete teško naći toliko slobodnih kvadrata u prosječnom stanu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kontroleri su također prilagođeni svemu što bi moderni VR uređaj trebao imat. Odlično su dizajnirani i opremljeni gomilom senzora kako bi VR uređaj mogao u svakom trenutku znati gdje se nalaze i kako je svaki kontroler okrenut. U lijevoj ruci se uz gljivu nalaze trokut i kvadrat, dok su na desnoj strani X i krug, a na svakoj strani još imate i L1/L2 i R1/R2 okidače te tipke za dijeljenje i opcije. Uz kontrolere dolaze i sigurnosne trakice koje jednostavno možete i odstraniti, no preporuka je da ih omotate oko ruke kako u žaru igre kontroleri ne bi odletjeli. Prsten kroz koji provlačite ruku je ključan jer je opremljen IR LED-icama koje prati vaš headset i na taj način zna gdje su i kako su okrenuti kontroleri. Unutar samog dijela kontrolera koji držite rukama su i senzori koji registriraju pritisak i na taj način možete micati prste što se prenosi i u igrama pa možete prirodnije primati različite predmete. Tako recimo u Horizon: Call of the Mountain možete uhvatiti i zagristi jabuku koja vam podiže zdravlje, ali i razne predmete poput tanjura. Odličan je doživljaj kad u igri možete te predmete različitom silom i baciti ili jednostavno odložiti na stol. Tako mi je dobrih pet minuta uzelo baratanje raznim predmetima u uvodu u igru i uživanje u prenošenju sile u let bačenih stvari. Da bi kontroleri sve to mogli, oni imaju i akcelerometar i žiroskop, a svaki prati pokrete po tri osi. Zahvaljujući svemu tome, mnoge kretnje u igrama su mi došle sasvim prirodno. Recimo, u Horizonu mi nije trebala uputa kako da uzmem strijelu i ispalim je iz luka, već sam prirodno posegnuo rukom iza leđa i uhvatio jednu strijelu. Isto tako, ako ste ikad veslali u kajaku, u KayakVR nije trebao nikakav posebni vodič, što vam igra nudi kako bi shvatili na koji način pravilno veslati. S veslom u ruci sasvim je prirodan potez bio odgurnuti se od stijene ili se okrenuti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Da bi što brže uskočili u igranje, kontroleri trebaju biti napunjeni, a potom slijedi uistinu ekspresno postavljanje uređaja. Kao što sam gore spomenuo, uređaj trebate spojiti kabelom i to je to. Nakon uključivanja, VR je tražio ažuriranje softvera, a potom morate upariti lijevi i desni kontroler i pratiti upute u kojima vas u samo par koraka softver navodi kako da pravilno namjestite VR uređaj na glavi i razmak među lećama. Uz to još trebate kalibrirati senzore na samom uređaju, a infracrvene kamere mapirat će prostor oko vas i sve što se nalazi u njemu. Pomoću kontrolera vi možete jasno odrediti koji će prostor biti za igru, odnosno unutar kojeg se možete sigurno kretati. Kad dođete do ruba, oko vas će se podići virtualni zid koji će vas upozoriti da ste na rubu, a efekt izgleda kao da ste u Holodecku iz Zvjezdanih staza. VR2 inače podržava sjedenje, stajanje ili kretanje unutar sobe. Sve u svemu, ovo postavljanje je ispalo jako zabavan doživljaj nakon kojeg ste spremni za zabavu. I to ćete samo jednom raditi, osim ako ne odlučite napraviti razmještaj u prostoriji ili premjestiti VR uređaj i konzolu. Odlična je stvar što pomoću standardnog kontrolera vi možete upravljati menijima i na taj način jednostavnije ubaciti člana obitelji u neku VR akciju, a da nije vičan upravljanju kroz Sonyjev sustav.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No pravo blago krije se u samom headsetu. Ispred vas su dva 2K OLED ekrana, svaki prikazuje sliku rezolucije 2000x2040 piksela, odnosno imate 4K ekran ispred vas te osvježenje do 120 Hz. S vanjske strane su četiri kamere koje precizno prate vaš položaj, a VR uređaj ima i senzor koji prati vaše oči, što u primjeni možete vidjeti i u Horizonu gdje se pogledom možete kretati kroz izbornike i tu staje ta primjena. No, najavljeno je kako će i neke buduće igre imati fantastičnu primjenu pa će Rez Infinite koristiti to za ciljanje, a u hororu Dark Pictures: Switchback VR bi navodno trebali registrirati kad trepnete da vas iznenade raznim efektima.

Uređaj ima i vidno polje od 110 stupnjeva. U praksi sve to rezultira fantastično detaljnom slikom, bogatih boja i detalja. PS VR2 to može isporučiti zahvaljujući bogatoj snazi PlayStationa 5 i žičanoj vezi.

Horizon je fantastičan ulazak u virtualni svijet PSVR2

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prvi ulaz u virtualni svijet na VR2 bio mi je u Horizon: Call of the Mountain i doživljaj je bio apsolutno genijalan. Nakon što sam uživao u Horizon svijetu u prethodne dvije igre, ovo je sasvim novi pogled na tu priču koji mi je u prvih par minuta odmah razvukao velik osmijeh na lice. Dok smo u igrama s Aloy jurili kroz njezin svijet i pratili je iz trećeg lica, ovdje smo u ‘koži’ novog junaka i već u prvim trenucima igra vas odmah sa svih strana šamara prekrasnim detaljima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Pogled vam čas bježi lijevo na robotske životinje u šumi, a potom gledate što se nalazi u vodi da bi sljedeći tren gledali kako se sunce probija kroz krošnje. Dok se vozite u čamcu i lovite konce priče praćeni mehaničkim životinjama iznad vas će zakoračiti divovski Tallneck koji će vas ostaviti bez daha. Ne možete, a da se ne divite njegovoj veličini, ali i detaljima ovog mehaničkog dinosaura koji uopće nije djelovao tako gorostasno dok ste se u igri s njime susreli u raznim misijama koje je Aloy obavljala.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No kad krenete u pravu igru, jako puno vremena provest ćete u penjanju po planini, što je posebno iskustvo za one sa strahom od visina. Dok se držite za strmu stijenu i penjete korak po korak, i pritom pazite da svojim rukama u stvarnosti ne odvalite luster, u isto vrijeme pod vašim nogama je provalija koja donosi samo virtualnu smrt. A više puta sam odletio u te prekrasne dubine okružene vodopadima sa visokih stijena, sve dok nisam polovio osnove kretanja po stijenama i penjanja preko užadi. A kad shvatite da se užad praši kad je primite rukama ili kad klizite po užadi, shvatite koliko je pažnje otišlo na takve detalje koji vas uvlače u igru i podižu cijelo iskustvo.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sony se pobrinuo da lansiranje novog VR uređaja poprate pristojnom količinom naslova, pa tako uz Horizon imate priliku zaigrati Gran Turismo 7 u VR-u (što još nisam stigao), ali tu je i Star Wars: Tales from the Galaxy Edge, koji koristi haptičke vibracije u samom VR uređaju za još veći doživljaj, a radi se o jednostavnoj akcijskoj igri koja će se svidjeti fanovima Star Wars svijeta.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Moss: Book II je klasična platformska igra, ali radi se nevjerojatno simpatičnom naslovu u kojem ćete sjediti i nećete imati VR tegobe, već ćete rješavati razne izazove u okruženju virtualne stvarnosti. Igra je odlično dizajnirana i bit će pravi gušt za mlađe igrače.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Townsmen VR je pak naslov koji podsjeća na klasične strategije, a vi ste ovdje nevidljiva ruka koja upravlja vašim stanovnicima pa i vremenom. Igru također možete igrati dok sjedite i ovdje ćete kontrolerima i rukama moći doslovno podići stanovnike svojeg otoka i ako ih postavite pred kamenolom, jednim potezom ruke im mijenjate životnu sudbinu i pretvarate u rudare ili ga možete prebacite kraj drva i pretvoriti u tesare.

Osim Horizona, Kayak VR je naslov koji me najviše zabavio od onog što sam isprobao. Tu se radi o naslovu u kojem možete sjesti u kajak i veslati na raznim prekrasnim lokacijama, poput Antarktike, Norveške ili Kostarike.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Igra vam nudi mogućnost da veslate i uživate u svom ritmu ili pak da se upustite u neku utrku protiv drugih igrača. Tu su i opcije biranja različitih vremenskih uvjeta, pa u trenu možete biti na olujnom moru u Norveškoj i to u mraku, što nije iskustvo koje bih preporučio svakome, osobito onima koje muči morska bolest. A već sljedeći trenutak možete se prebaciti na antarktičko veslanje uz prekrasan zalazak sunca i uživati u krajolicima uz koje zastaje dah.

Dok veslate, jednostavno možete odgurnuti komad leda koji vam smeta ili se odgurnuti od neke veće sante, a ako želite, glavu možete gurnuti i pod vodu, što je prekrasno uz obalu Kostarike i kristalno čisto more. Igra nudi i mod za utrkivanje, što se, s obzirom na brzinu, pretvara i u lagani trening.

Možemo se samo nadati da će uskoro stići puno više naslova poput Horizona, Kayaka i tih velikih pustolovina koje će uzbuditi igrače dovoljno da opravdaju tu investiciju u VR2.