Isprobali smo Samsung Galaxy S25 Plus: Zašto 'srednje dijete' zaslužuje puno više pažnje?

Plus modelima u Samsungovoj Galaxy liniji telefona često se dodavao naziv ‘srednjeg djeteta', a u sličnoj poziciji nalazi se i S25 Plus, no ovo je telefon koji zaslužuje puno više pažnje. S25 Plus donosi ključne prednosti početnog modela u S25 seriji, ali i značajke u kojima nadmašuje Ultru te smo ga isprobali tijekom proteklih nekoliko dana.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Galaxy S25 Plus nastavlja Samsungovu tradiciju visokokvalitetnog, ali i iznimno prepoznatljivog dizajna. S25 Plus je gotovo jednak prošlogodišnjem telefonu, i tu leži i najveći uvjetni minus ovog telefona. U Samsungu su očito zadovoljni ovim dizajnom, jer unazad nekoliko modela razlike su minorne. Slično radi i Apple. Čemu previše dirati dizajn koji je ‘legao’ kupcima, a koji i konkurencija oponaša u većoj ili manjoj mjeri. No, rivali se mijenjaju, među njima ima i osobnosti, ne mora svaki telefon biti uniformni komad metala i stakla. Bit će zanimljivo hoće li sa S26 serijom napraviti odmak.

Telefon je izrađen od laganog aluminija (bilo bi puno bolje da je i ovdje titanij), štiti ga kvalitetno staklo i iznimno je izdržljiv. Iako su glavne mjere gotovo jednake, Samsung je uspio najviše stanjiti telefon, sa 7,7 na 7,3 mm. Uz to, i svi telefoni S25 serije su lakši od prošlogodišnjih, pa je tako i S25 Plus 6 grama lakši. Uređaj je savršeno ispoliran i izbalansiran pa bez problema može i stajati uspravno na stolu. Kao netko tko je koristio S24 Ultru neko vrijeme, S25 Plus djeluje kao osvježenje. Pritom mislim na zaobljene rubove uređaja, što znači da vam se telefon neće zabijati u dlan. Uz to, iako je ravan i odrezanih stranica, S25 Plus ne djeluje neugodno oštro. A taman je kompaktniji od Ultre da ne predstavlja teret dok ga nosite po džepovima.

I dok kod nove Ultra serije prevladavaju varijante sive (srebrno-plava, titan siva, titan crna i titan bijelo-srebrna), Plus serija ipak nudi puno više prilike da izrazite osobnost i raznolikost. Tu su srebrna, menta zelena, ledeno plava te tamnoplava verzija, koju smo imali i na testu. Ova mi se boja čak i najviše dopada, a matirano kućište znači da nećete patiti s otiscima prstiju.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran Galaxy S25 Plus i dalje predstavlja jednu od njegovih najsvjetlijih točaka. AMOLED zaslon s visokim kontrastom i dinamičkim rasponom boja nudi izvanredno iskustvo gledanja. Na papiru je jednak kao i na lanjskom modelu, pa tako imate 120 Hz osvježenje, 2600 nita svjetline (vršne) te 1440x3120 piksela rezolucije na dijagonali od 6,7 inča. To je za dlaku manji ekran od onog na Ultri (6,9 inča), ali zahvaljujući tome, S25 Plus ima nešto veću gustoću piksela. No u praksi ćete tu prednost teško moći uočiti.

Zvuk također ne zaostaje. Galaxy S25 Plus pruža prilično dobar i uravnotežen zvuk dok slušate glazbu, gledate filmove ili se igrate i jedan je od najboljih zvučnika na mobitelima. No, Honorov Magic 7 Pro daje za stepenicu bolji doživljaj basa.

Telefon dolazi s brzim ultrazvučnim senzorom otiska prsta s kojim nisam imao problema, a tu je i opcija otključavanja skeniranjem lica.

Softver

S25 Plus dolazi s Androidom 15 i One UI 7 sučeljem povrh njega, koje je dodatno popeglano i izgleda jako dobro. Iznimno dotjerano i logično posloženo sučelje jedan je od najjačih aduta Samsunga. Imate gomilu mogućnosti prilagodbe, a i dalje određeni broj Samsungovih aplikacija koje vam se predinstaliraju, ali s tim se lako da izgurati. Google, a povrh toga i Samsung učinili su prebacivanje s telefona na telefon potpuno bezbrižnim procesom i za tren možete nastaviti koristiti sve na novom uređaju, kao što je bilo i na starom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Umjetna inteligencija je ovdje još snažnije provučena kroz svaki dio telefona i AI se koristi za poboljšanje svakodnevnog iskustva korištenja, od prediktivnih funkcija do pametnog pretraživanja galerije i postavki. Korisnicima je među novitetima dostupna funkcionalnost poput "Now Brief" i "Now Bar", koje pružaju brzi pristup najvažnijim obavijestima i aplikacijama bez potrebe za otvaranjem samih aplikacija. Na vama je da odlučite koliko ćete uroniti u korištenje tih mogućnosti i dobro je što ih možete potpuno ignorirati jer vam ih telefon neće forsirati. No, brojne opcije i dalje ovise o jezičnoj podršci, a hrvatskog jezika tu nema. Gemini možete prebaciti na hrvatski i s njim pričati koliko toliko dobro, no prijevod poziva i prevođenje uživo vam neće omogućiti i da vi pričate na hrvatskom, a telefon vam prevodi korejski. No, poslužit će za sporazumijevanje. Isto tako bi i AI pomoć za transkripciju bila od velike koristi da je dostupna na hrvatskom jer bi predavanja i sastanke mogli puno jednostavnije bilježiti i pretvoriti u tekst. Jedna od novih i odličnih stvari je AI alat koji će vam omogućiti da uklonite šumove ili prilagodite druge pozadinske zvukove poput vjetra u svojim snimkama.

Kamera

Kamera je, kao i uvijek, jedna od ključnih značajki Samsungovih telefona. Galaxy S25 Plus dolazi s kamerama koje su na papiru jednake prošlogodišnjima. Tako ćete imati na raspolaganju glavnu kameru od 50 mpx s optičkom stabilizacijom, a uz nju telefoto kameru od 10 mpx s 3x optičkim uvećanjem te širokokutnu od 12 mpx. Sprijeda je također ista kamera od 12 mpx.

Kamere podržavaju i 8K snimanje u 30fps, no realnije i praktičnije je 4K u 30/60 fps. Uz podršku za 10-bitni HDR i nova poboljšanja u stabilizaciji, uređaj nudi odlične rezultate za korisnike koji se bave video produkcijom. S funkcijama poput Galaxy Log i Virtual Aperture, korisnici imaju veću kontrolu nad izgledom svojih snimki. Odlična stvar koju sam primijetio kod videa je kontinuirano zumiranje, odnosno nema onog trzaja kad se snimanje prebacuje sa kamere na kameru.

Iako su kamere na papiru jednake, Samsung je puno poradio na obradi fotografija i dodatnim AI rješenjima, kao što je Audio Eraser za brisanje šumova. Tu su i druga AI rješenja kojima možete urediti svoje fotografije. Neka su iznimno zabavna, a druga stvarno impresivna, kad odrade stvar savršeno. Tako sam sa svog dlana izbrisao daljinski upravljač, a telefon je sam odlično popunio dijelove dlana koje nije vidio, a čak i pozadinu iza ruke.

Same fotografije drže se poznatog ‘Samsungovog’ stila sa zasićenim bojama, ali djeluju prirodno. Bogate su detaljima, čak i noću, a i portreti su jako dobri. Ukratko, možete računati da ćete najčešće snimiti jako dobre fotografije bez puno mučenja. Super je što su poradili na samom iskustvu korištenja kamere pa sada svim važnim postavkama možete doći jednim potezom prsta u desnom kutu ekrana, a ne na vrhu ekrana. Tu je i cijeli niz raznih modova snimanja, a za one koji znaju i žele izvući više tu je i Expert Raw kao zasebna aplikacija. Kroz nju možete snimati i zvijezde u zasebnom modu.

Performanse i baterija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Galaxy S25 Plus pokreće najnoviji Snapdragon 8 Elite čipset, što znači da korisnici mogu računati na vrhunske performanse u svim aspektima korištenja, od svakodnevnih zadataka do zahtjevnih gaming aplikacija. Radi se o strašno brzom Snapdragon 8 Eliteu, koji je posebno dorađen i pojačan za Galaxy uređaje. Iako je napredak u odnosu na Galaxy S24 Plus primjetan, stvarna razlika nije toliko dramatična, odnosno u svakodnevnom radu teško ćete to doživjeti. Ipak, za igrače, ovaj uređaj donosi značajna poboljšanja u grafici, uključujući bolje ray-tracing mogućnosti i optimizaciju za mobilne igre. Uz to, poboljšali su i hlađenje telefona. Još jedno područje gdje će mu dobro doći višak snage je u obradi svih AI značajki na samom telefonu kad to bude moguće.

Baterija s kapacitetom od 4900 mAh i 45W punjenjem je jednaka prošlogodišnjoj bateriji, a jednaka je i brzina bežičnog punjenja, uz razliku da je S25 Plus Qi2 Ready. Ovo i nije loše jer je baterija gotovo jednaka onoj u Ultri (5000 mAh), pa možete računati na jako dobru autonomiju, odnosno na uglavnom bezbrižan dan korištenja, ali i početak sljedećeg. Šteta je što Samsung ovdje nije još usvojio novije baterije s bržim punjenjem, poput silicij-ugljičnih. No lako je moguće da je za to potrebno osigurati i dovoljno jake proizvodne kapacitete. Prije nekoliko dana objavljeno je da bi S26 serija mogla dobiti upravo ovakve baterije, koje bi im mogle omogućiti kapacitet i do 7000 mAh.