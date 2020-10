Isprobali smo Samsung Galaxy Z Fold 2: Preklopna uživancija

Samsung je unaprijedio svoj preklopni telefon koji je sada odličan i za svakodnevno korištenje i neće vas pritom u svakom trenutku biti strah hoće li izdržati sljedeće otvaranje. No sve te inovacije i koštaju

<p>Nakon prvog Folda, a potom i malog Flipa, Samsung je nedavno lansirao Z Fold 2, svoju posljednju viziju preklopnog telefona, koji je u svemu daleko nadmoćniji od prethodnika. </p><p>Novi telefon s preklopnim ekranom koristili smo tijekom nekoliko dana i zahvaljujući naprednijoj izradi šarke, boljem i većem prednjem ekranu, 5G povezivosti, boljim materijalima, Z Fold 2 je potvrdio da je u svemu daleko bolji od svog prethodnika. Ali i da je telefon koji bi bez prevelikog straha mogli koristiti kao glavni uređaj. I dalje su tu upozorenja za korištenje ovakvog ekrana i njegovo otvaranje, ali sve sada izgleda iznimno solidno.</p><p>Naravno, zbog cijene od 15.000 kuna, priuštit će si ga rijetki.</p><p>No, Samsung je ovim uređajem dodatno potvrdio da imaju telefon za svakog. A ovo je telefon koji se rasklapanjem pretvara u tablet i na taj način će biti taman za one kojima nužno trebaju takva dva uređaja u jednom. </p><p>Nisu tu u odnosu na prvi Fold drastično mijenjali dizajn. Kad je telefon zaklopljen i dalje se između njegovih stranica vidi lagani prorez. Zaklopljen je nešto deblji od dva prosječna telefona, a i prilično je težak. Sa 282 grama, 80 grama je teži Notea 20 Ultra.</p><p>Prva velika promjena koju ćete uočiti je sa vanjskim ekranom, kojem je sada dijagonala na rasla na 6,2 inča u odnosu na 4,6 kod prethodnika i razlika je ogromna. Na prvom Foldu ste bili primorani otvarati uređaj za gotovo svaku poruku ili mail, a sada gotovo sve možete obaviti preko ovog vanjskog ekrana koji se proteže od ruba do ruba, a pri samom vrhu nalazi se i rupica za prednju kameru od 10 mpx (f/2.2). Ista takva kamera nalazi se i na unutarnjem ekranu.</p><p>Vanjski ekran je dobar, no ono u čemu je prava stvar skriveno je i tu dolazimo do jedne od glavnih nadogradnji, potpuno redizajnirane šarke kojoj je uzor bio mali Z Flip. Telefon sada možete rastvoriti pod bilo kojim kutem i tako ga ostaviti, a u praksi djeluje izdržljivo. U Samsungu su tu ugradili i sićušne četkice koje čiste mehanizam, a i oko ekrana su dodatne plastike kako bi telefon bio zaštićen.</p><p>Kad rastvorite telefon, pred vama će se otvoriti ekran dijagonale 7,6 inča (1760 x 23208 piksela) s kvalitetnijim zaštitnim slojevima. Na dijelu gdje se ekran savija vidjet ćete taj pregib ovisno o kutu svjetla, ali ako je uređaj rastvoren i na njemu se igrate ili gledate filmove nećete ga nakon nekog vremena ni doživjeti, a kvaliteti prikaza pomaže i osvježenje od 120 Hz. Onima koji su češće na tabletima neće biti nikakav problem koristiti Z Fold 2, no njegov kvadratni oblik traži privikavanje, a kad to prođe brzo ćete shvatiti koliko je dobar za pogledati epizodu neke serije u krevetu prije spavanja. Kao što smo spomenuli, na unutarnjem ekranu nalazi se ista 'rupica' za selfie kameru kao i na vanjskom i ovdje se Samsung riješio ružnog zuba s prethodnog Folda .</p><p>Što se samih performansi tiče, tu je moćni Snapdragon 865+, 12 GB RAM-a, 256/512 GB memorije te Adreno 650 grafika. U praksi to znači da se telefon bez ikakvih problema nosi sa svim zadacima.</p><p>Kako ovdje imate veliki ekran, Samsung je dodatno poboljšao sučelje i mogućnosti koje su i lani uveli poput simultanog korištenja više aplikacija. Ako vam je telefon savinut pod 90 stupnjeva imate i Flex mod, koji će neke aplikacije razdvojiti na 'dva dijela', a to se najbolje vidi kod kamere pa možete na jednom dijelu ekrana vidjeti pogled kroz leće, a na drugom fotografije koje ste snimili. Neke aplikacije prilagođene su ovom ekranu i rade odlično, poput Netflixa kojem sliku možete rastegnuti u ovaj kvadratni oblik. No, jednako tako brojne aplikacije će vas frustrirati jer ćete imati puno praznog prostora.</p><p>Što se igara i zabave tiče, odličan detalj su stereo zvučnici na bočnim stranicama uređaja koji su prilično glasni (iako bi im dobro došlo još basa). Jedini problem je što ih lako možete prekriti prstima.</p><p>Z Fold 2 nudi bateriju kapaciteta 4500 mAh koja će biti dovoljna za dan korištenja, a ugradili su i 25W punjač.</p><p>Straga se nalazi trostruki sustav kamera od 12 megapiksela, koje se sastoje od glavne leće (f/1,8) s optičkom stabilizacijom, širokokutne (f/2,2) te telefoto leće, a u nastavku možete vidjeti nekoliko fotografija sa Folda. Jedna od dobrih mogućnosti je snimanje selfija glavnim sustavom kamera, umjesto malom kamerom. Samo trebate otvoriti telefon i namjestiti pozu koju možete provjeriti na vanjskom ekranu.</p><p><strong>POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ZA Z FOLDA 2:</strong></p>