Isprobali smo Sonos Era 300: Zvučnik koji radi kao za njih pet

I dok je manji Sonos Era 100 dizajniran kao nasljednik odličnog Onea, Era 300 je sasvim drugačija zvijer koja vas želi odvesti na neka druga glazbena putovanja. Ovo je zvučnik u kojem se Sonos okreće ‘prostornom zvuku’, odnosno Dolby Atmosu gdje se glazba miksa tako da imate osjećaj kao da vas okružuje, a ne da glazba dopire prema vama samo sa lijevog i desnog kanala.

Kao što je slučaj i sa Arcom i Beamom, Sonosovim soundbarovima, da bi dobili prostorni dojam ne treba vam brdo zvučnika u prostoriji. Era 300 ih unutar sebe ima čak šest komada, dva woofera i četiri visokotonca koji su usmjereni prema bočnim stranama, prema vama i u zrak.

Foto: Sonos

I uspijeva moćnim zvukom ispuniti prostoriju, iako se radi o prilično kompaktnom uređaju. Era 300 ima nešto manje od 4,5 kilograma i neobičan dizajn, poput položenog debelog pješčanog sata, no to je s razlogom kako bi svi zvučnici stali u kućište koje je vrhunske izrade. Čvrsto, bez ikakvog savijanja plastike i stabilno kad ga položite na komodu.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Da, postoji i opcija da se postavi na stalak, što je korisno za one koji žele ovakva dva zvučnika imati u stereo rasporedu ili ih koristiti kao stražnje satelite zajedno sa Sonosovim soundbarovima. Na taj način možete dobiti i kompaktno Dolby Atmos kućno kino, no takva igra postaje prilično skupa, osobito ako u to uključite u Sonosov subwoofer. Realnost je pak da većini neće trebati više od jednog Era 300 zvučnika.

Foto: Sonos

Era 300 je, kao i manji Era 100, spreman primiti glazbu iz puno većeg broja izvora nego dosad. Po starom, Sonos aplikacija omogućuje da koristite više od 100 različitih streaming servisa, kroz Android i iOS aplikacije koje se jednostavno uparuju. No, zvučnik je dobio i Bluetooth podršku pa sada jednostavno možete spojiti različite izvore, poput televizora, mobitela, laptopa. Sa stražnje strane nalazi se i USB-C konektor u koji možete spojiti Line-in adapter s ethernet priključkom. To će vam omogućiti žičanu vezu s mrežom, ali i spajanje gramofona ili drugih audio izvora. Inače, taj adapter Sonos prodaje zasebno.

Foto: Sonos

Na samom uređaju još je mikrofon za komunikaciju s glasovnim asistentom (Sonos ili Alexa, ali ne i Google) koji se može isključiti. Kontrole su na vrhu uređaja, a kao i kod Ere 100 tu je ‘urezani kanal’ koji funkcionira kao klizni senzor za stišavanje ili pojačavanje zvuka. Bez ikakvog razmišljanja bit će vam jasno čemu služi, što je odličan dizajnerski detalj.

Kao što smo spomenuli, Era 300 može svirati glazbu iz golemog broja streaming servisa, ali Dolby Atmos podržavaju tek servisi poput Apple Musica, Tidala ili Amazona, dok Spotify još nije podržao Atmos. No stereo glazba na Spotifyju zvuči fantastično na Eri 300 s visokim tonovima i jasnim vokalima te basovima koji u hip hop skladbama daju jaki udarac. U Whole lotta love Led Zeppelina tako se brutalno jasno pred vama čuje Plantov glas dok je lijevo iza njega gitara. Iako u Help me lose my mind Disclosurea bas moćno udara, cijelo vrijeme ne guši fantastičan glas Hanne Reid.

Foto: Sonos

Treba istaknuti da Era 300 podržava Trueplay rješenje, koje je sada dostupno i za Android uređaje. Zvučnik će pustiti određeni zvuk te se prilagoditi vašoj prostoriji. Na iOS uređajima taj alat ima i više mogućnosti, no odlično je što zvučnik može postati bolji i za nas s Androidom.