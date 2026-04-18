Mogu li se ljudi razmnožavati u svemiru? 'Gravitacija je ključna za spermije, gube orijentaciju'

Ambiciozni planovi o naseljavanju Mjeseca i Marsa suočavaju se s fundamentalnim biološkim izazovom - može li se čovječanstvo razmnožavati u svemiru? Nova studija sa Sveučilišta u Adelaideu otkriva da je gravitacija ključna za snalaženje spermija, a njezin nedostatak mogao bi biti ozbiljna prepreka za buduće svemirske koloniste.

U nizu eksperimenata znanstvenici su koristili poseban uređaj, 3D klinostat, koji stalnim rotiranjem stanica simulira uvjete mikrogravitacije kakve astronauti doživljavaju na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Spermije ljudi, miševa i svinja zatim su stavili u mikroskopski labirint dizajniran da oponaša ženski reproduktivni trakt. Rezultati su bili nedvosmisleni: bez gravitacije, spermiji gube orijentaciju.

‌- To ih tjera da se okreću, da idu naglavačke... jednostavno ne znaju što je gore, a što dolje - pojasnila je voditeljica istraživanja, dr. Nicole McPherson.

Kod ljudskih uzoraka zabilježen je pad od oko 40 posto u broju spermija koji su uspjeli pronaći izlaz iz labirinta u usporedbi s kontrolnom skupinom. Zanimljivo je da njihova sposobnost plivanja, odnosno motilitet, nije bila narušena. Problem nije bio u snazi, već u navigaciji.

Progesteron kao 'svemirski GPS'

Istraživači su testirali može li hormon progesteron pomoći izgubljenim "plivačima". Jajašce prirodno oslobađa progesteron kao kemijski signal koji spermijima pomaže pronaći put. Dodavanje hormona u eksperimentu doista je pomoglo spermijima da prevladaju dezorijentaciju, no postojao je problem: bila je potrebna koncentracija znatno viša od one koja se prirodno nalazi u tijelu, što znači da jednostavno hormonalno rješenje još nije na vidiku.

Studija, objavljena u znanstvenom časopisu Communications Biology, istražila je i sam proces oplodnje. U simuliranoj mikrogravitaciji, stopa oplodnje kod miševa bila je niža za 30 posto, dok su kod svinja zabilježena kašnjenja u razvoju embrija. Međutim, dogodio se i neočekivani preokret. Embriji koji su ipak nastali u tim ekstremnim uvjetima pokazivali su znakove veće kvalitete, s povećanim brojem stanica koje formiraju sam fetus. To sugerira da mikrogravitacija djeluje kao iznimno strog filter koji propušta samo najkompetentnije i najotpornije spermije.

‌- Činjenica da su se zdravi embriji ipak uspjeli formirati daje nam nadu da bi reprodukcija u svemiru jednog dana mogla biti moguća - zaključila je McPherson.

*uz korištenje AI-ja