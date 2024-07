Isprobali smo Xiaomi 14 Ultra: Je li ovo telefon ili fotoaparat?

Xiaomi 14 Ultra je ultra u svakom smislu te riječi. Kineski div jasno je odlučio pokazati da kod njihovog telefona s ultra oznakom nema kompromisa pa je ovo uređaj koji pokazuje klasu kojoj pripada čim ga izvadite iz njegove bogato opremljene kutije i primite u ruku. A pokazuje da je to vrhunski telefon koji želi da njime zabilježite svaki trenutak. Kako se radi o telefonu za foto entuzijaste dobio je čak i iznimno atraktivni dodatak s foto gripom uz koji izgleda kao pravi digitalni fotoaparat.

Dizajn

Xiaomi 14 Ultra | Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon se ističe elegantnim i luksuznim dizajnom, a usprkos ekranu od 6,73 inča, u ruci djeluje puno kompaktnije od Galaxya S24 Ultra. Telefon fantastično leži u ruci, a iako je okrugli blok s kamerama prilično velik, kažiprst prirodno sjeda ispod njega i telefonom se lako barata. Bočne strane štiti aluminijski okvir, a testni model bio je u bijeloj boji. Radi se o veganskoj koži, odnosno umjetnom materijalu koji teksturom podsjeća na kožu. Xiaomi kaže da je taj ‘nano-tech’ materijal i do šest puta otporniji na habanje od prethodnog modela. Materijal je jako ugodan pod rukom i sjajno se drži pod prstima, odnosno telefon neće klizati. Što se izdržljivosti tiče, Xiaomi navodi da je i aluminij od kojeg je izrađen okvir, 1,38 puta čvršći u odnosu na 13 Pro. Crni model ima okvir od titanija, a iznimno atraktivno djeluje i plavi 14 Ultra sa staklenom pozadinom. I telefon ima IP68 razinu zaštite od vode i prašine.

Okrugli modul kamere je ogroman, veći i nego na lanjskom modelu, a iako ima oštre prijelaze nije previše smetao tijekom svakodnevnog korištenja. Realno, telefon je cijelo vrijeme bio unutar zaštitne maske. Uz sam uređaj stiže obična, dok je u fotografskom kitu uz grip i zaštitna maska koja je nešto deblja, no ne toliko da je telefon postao nezgrapniji. Uz to, oko modula kamera je i izmjenjivi prsten.

Xiaomi 14 Ultra | Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Njegov 6.73-inčni LTPO AMOLED ekran je apsolutno fantastičan i s tankim rubovima Boje su živahne, crna boja je duboka i pravi užitak za gledanje na ekranu rezolucije od 3200x1440 piksela. Podržava osvježenje slike do 120 Hz pa sve glatko klizi, a tu je još Dolby Vision i HDR10+ uz 3000 nita maksimalne svjetline. Ekran je jako lagano zaobljen po svim rubovima, što doprinosi ugodnosti korištenja. Xiaomi je umjesto Gorilla Glassa na 14 Ultra ugradio vlastiti Shield Glass, za koji kažu da im 10 puta veću izdržljivost u padovima nego 13 Ultra. Srećom, nisam imao priliku isprobati maksimalne granice izdržljivosti, ali u povremenim susretima s parketom i padom na uredski pod, prošao je bez ikakvih posljedica. U svakodnevnom korištenju ekran je apsolutno fantastičan s gomilom oštrih detalja, a stereo zvučnici pružaju jako dobru zvučnu kulisu sa solidnim basom i jasnim visokim tonovima. I više nego dovoljno dobri za uživanje u serijama, TikToku i glazbi.

Kamera

Ono po čemu se Xiaomi 14 Ultra izdvaja njegove su fantastične kamere. Straga se u velikom prstenu koji podsjeća na fotografske leće nalaze četiri kamere od 50 megapiksela, a glavna koristi novi 1-inčni Sony LYT-900 senzor. Kamere pokrivaju raspon žarišnih duljina, od 12 mm do 120 mm. Njegova glavna kamera, opremljena ƒ/1,63–ƒ/4,0 promjenjivim varijabilnim otvorom promjera optičke leće, nudi prilagodbu ekspozicije u različitim scenarijima.Postavku s četiri kamere dovršavaju Leica 75 mm plutajuća telefoto kamera s 3,2 optičkim zumom, Leica 120 mm periskopska kamera s 5x uvećanjem i Leica 12 mm ultra-široka kamera. Sve ovekamerekoriste Sony IMX858 senzor. Kamere štiti Leica staklo, a Leica je zadužena i za niz različitih modova snimanja koji će utjecati na boje. Snimati možete i u 8K rezoluciji na 30 fps. U najnovijoj verziji aplikacije za fotografiranje i snimanje sviđa mi se što su sve najvažnije opcije i modovi prilično jednostavno dostupni.

Kao dodatnu opremu, možete kupiti Photography Kit, bogati set koji vaše fotografiranje može podići na novu razinu.

Xiaomi 14 Ultra | Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavna stvar je Grip koji će dodati 1500 mAh baterijskog kapaciteta vašem telefonu, olakšati vam držanje telefona dok snimate i fotografirate. Na njemu su fizički okidači za snimanje i fotografiranje, poluga za zumiranje te kotačić za prilagodbu ekspozicije. Spaja se na USB-C utor telefona i odlična stvar je što vam dugim pritiskom na okidač otvara aplikaciju za snimanje. Sve u svemu, odličan, ali i ne baš jeftin dodatak (150 eura) za Xiaomi 14 Ultra.

U nastavku pogledajte niz fotografija u različitim uvjetima. Glavna kamera ima žive, zasićene fotografije, a ako vam je to previše, lako možete pronaći pravi balans s Leica postavkama. Fotografije su pune detalja, a i noću snima odlične fotografije. Krenete li zumirati, iza 5x uvećanja u rad kreću algoritmi, sve do 120x. No zadržite li se na normalnom uvećanju do 10x, teško ćete pogoditi da je digitalni zoom u igri.

Hardver i softver

Snapdragon 8 Gen 3 procesor bez problema pokreće sve aplikacije i igre koje stavite pred Ultru. Ovo je danas najmoćniji procesor i telefon nikada nije bio spor ili zagrijavao se pretjerano tijekom korištenja. Testni model imao je 16/512 GB memorije, dovoljno da se nosi sa svim zadacima, ali i da bezbrižno spremite gomilu fotografija koje ćete snimati ovim telefonom.

Telefon dolazi s baterijom od 5000 mAh, koja nudi uglavnom bezbrižno korištenje kroz cijeli dan, ovisno o tome koliko kroz pojedini dan koristite navigaciju, streaming servise i poruke. Brzo žičano punjenje od 90W i podrška za bežično punjenje od 80W na kompatibilnom punjaču brzo će vas vratiti u bezbrižne vode korištenja. Odlična je opcija i reverzibilnog punjenja, što znači da možete komotno puniti druge gadgete.

HyperOS je zamijenio MiUi sučelje, iako je vizualno tu puno toga ostalo gotovo isto, pa nećete imati problema sa snalaženjem, ako ste koristili Xiaomi uređaje. Mnoge su aplikacije dobile određene vizualne dorade, a imate i puno opcija za personalizaciju. Velik je fokus ovdje na povezivost s drugim uređajima Xiaomija, ako ih imate.

Ono što je u svakom slučaju vrijedno istaknuti su četiri godine ažuriranja Androida i još ekstra godina za sigurnosna ažuriranja, što znači da ćete s ovim telefonom biti mirni uz najnovija rješenja.