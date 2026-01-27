Obavijesti

Tech

Komentari 0
KCD2 U STVARNOSTI

Iz Češke bez greške: Obiđi igru uživo, fanovi mapirali 17 km iz Kingdom Come u Street View

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Iz Češke bez greške: Obiđi igru uživo, fanovi mapirali 17 km iz Kingdom Come u Street View
Foto: Google Street View

Ako vas zanima kako izgleda stvarni krajolik koji inspirira ‘Kingdom Come: Deliverance II’, sad ga možete doslovno ‘prošetati’ bez da idete u Češku. Neprofitna ekipa Digisolu mapirala je 17 km rute kroz Kutnú Horu i prema Malešovu i ubacila je u Google Street View.

Admiral

Warhorse Studios je na društvenim mrežama podijelio da je tim Digisolu mapirao 17 kilometara rute kroz Kutnú Horu i Malešov, tako da se područje koje se veže uz KCD2 može istraživati i preko Google Street Viewa. Ukratko, dobili smo “virtualnu šetnju” kroz lokacije koje su važne za taj dio češke povijesti i koje se često spominju kad se priča o inspiraciji za svijet igre.

Digisolu taj projekt zove ‘Blue Line in the KCD2 region’ i opisuje ga kao pješačko mapiranje u visokoj rezoluciji, s ciljem da se na Google kartama bolje vide staze, parkovi i manji prolazi koji prije nisu bili dobro pokriveni. U svom tekstu navode da su opremu nosili na leđima i snimali rutu koja vodi od središta Kutné Hore prema Malešovu.

U toj “šetnji” ističu nekoliko točaka koje bi fanovi mogli prepoznati po atmosferi ili važnosti: Vlašský dvůr, odnosno Talijanski dvor, zatim okolicu crkve sv. Barbare i područje Kaňka povezano s rudarskom poviješću grada, te poznatu kosturnicu u Sedlecu. Za dio prema Malešovu spominju i povijesni kontekst bitke iz 1424. i mjesta uz koja vodi ruta.

Ako želite isprobati, možete to učiniti vrlo jednostavno: na Google kartama otvorite Kutnú Horu i uključite Street View sloj, pa potražite označene dionice i točke koje Digisolu navodi u svojoj ruti. Warhorse u objavi direktno upućuje na njihov članak i poziva fanove da usporede “igru” i “stvarnost”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Špijuni na četiri kotača: Zašto Poljaci ne žele kineske aute i Teslu u svojim vojnim bazama
STROGE MJERE

Špijuni na četiri kotača: Zašto Poljaci ne žele kineske aute i Teslu u svojim vojnim bazama

Iako su primarno na meti kineski brendovi, čija je popularnost u Poljskoj eksplodirala, zabrana je obuhvatila i neke modele američkog Tesle
Vladin robot Tonka ima braću u Srbiji! Zovu se Toša i Goša!
ČLANOVI ELITE 9

Vladin robot Tonka ima braću u Srbiji! Zovu se Toša i Goša!

Pred Habjanom i Piletićem se ukazao robot kakvim se promovira i opskurni srpski reality
Europa se priprema za scenarij iz noćne more: Što ako Ameri blokiraju svoje tehnologije?
PREISPITUJU SE ODNOSI

Europa se priprema za scenarij iz noćne more: Što ako Ameri blokiraju svoje tehnologije?

U Europi sve glasnije raste ideja da je prevelika ovisnost o američkoj internet infrastrukturi sigurnosni i politički rizik, posebno kad se radi o cloudu i ključnim servisima. Zato EU i pojedine države ubrzavaju projekte i pravila koja bi trebala donijeti više ‘europskih’ opcija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026