Iz Češke bez greške: Obiđi igru uživo, fanovi mapirali 17 km iz Kingdom Come u Street View

Warhorse Studios je na društvenim mrežama podijelio da je tim Digisolu mapirao 17 kilometara rute kroz Kutnú Horu i Malešov, tako da se područje koje se veže uz KCD2 može istraživati i preko Google Street Viewa. Ukratko, dobili smo “virtualnu šetnju” kroz lokacije koje su važne za taj dio češke povijesti i koje se često spominju kad se priča o inspiraciji za svijet igre.

Digisolu taj projekt zove ‘Blue Line in the KCD2 region’ i opisuje ga kao pješačko mapiranje u visokoj rezoluciji, s ciljem da se na Google kartama bolje vide staze, parkovi i manji prolazi koji prije nisu bili dobro pokriveni. U svom tekstu navode da su opremu nosili na leđima i snimali rutu koja vodi od središta Kutné Hore prema Malešovu.

U toj “šetnji” ističu nekoliko točaka koje bi fanovi mogli prepoznati po atmosferi ili važnosti: Vlašský dvůr, odnosno Talijanski dvor, zatim okolicu crkve sv. Barbare i područje Kaňka povezano s rudarskom poviješću grada, te poznatu kosturnicu u Sedlecu. Za dio prema Malešovu spominju i povijesni kontekst bitke iz 1424. i mjesta uz koja vodi ruta.

Ako želite isprobati, možete to učiniti vrlo jednostavno: na Google kartama otvorite Kutnú Horu i uključite Street View sloj, pa potražite označene dionice i točke koje Digisolu navodi u svojoj ruti. Warhorse u objavi direktno upućuje na njihov članak i poziva fanove da usporede “igru” i “stvarnost”.