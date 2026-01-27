U 2025. je porasla prodaja automobila: Tražili su se hibridi, a najviše su pali dizelaši

Prodaja automobila u Europskoj uniji ubrzala je u prosincu, ali se i u prošloj godini zadržala "osjetno ispod" pretpandemijske razine, izvijestila je u utorak udruga proizvođača (ACEA).

U prosincu je u EU registrirano 963.319 novih automobila, za 5,8 posto više nego na kraju 2024. godine, izračunali su u ACEA-i.

U studenom njihov broj bio je na godišnjoj razini porastao za 2,1 posto.

Prodaja novih električnih automobila na baterije poskočila je za 51 posto, uz 217.898 'registracija'. Snažan rast zabilježen je i u segmentu plug-in hibrida, za 36,7 posto, uz 102.914 registriranih novih vozila.

Najviše registracija zabilježeno je u kategoriji hibridnih električnih automobila, ukupno 324.799, za 5,8 posto više nego na kraju 2024. Prema definiciji ACEA‑e, skupina obuhvaća "potpune i parcijalne hibride" koji, ovisno o snazi baterije, mogu u prosjeku voziti do 62 posto vremena samo na električni pogon.

Prodaja benzinaca i dizelaša pala je pak za 19,2 odnosno za 22,4 posto.

U skupini vodećih tržišta prodaja u Njemačkoj porasla je za 9,7 posto, a u Italiji za 2,3 posto. U Francuskoj smanjena je pak za 5,8 posto, a u Španjolskoj za 2,2 posto.

U cijeloj 2025. godini prodaja automobila u EU porasla je za 1,8 posto, uz ukupno 10,82 milijuna novih 'registracija', još uvijek "osjetno" manje nego u razdoblju prije pandemije, napominju u ACEA-i.

Električni automobili na baterije činili su lani 17,4 posto tržišta EU-a, znatno više nego u 2024. kada je njihov udio iznosio samo 13,6 posto.

Preferirani izbor potrošača u EU bili su hibridni električni automobili, prema tržišnom udjelu od 34,5 posto. Udio benzinaca iznosio je 26,6 posto, a dizelaša 8,9 posto, pokazuju izračuni udruge.