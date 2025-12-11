Izašao PlayStation Plus Game Catalog za prosinac: Evo što sve igramo za ove praznike

Sony je na službenom PlayStation Blogu potvrdio popis igara koje u prosincu stižu u PlayStation Plus Game Catalog za Extra i Premium razine. Gotovo svi naslovi postaju dostupni 16. prosinca, dok je Skate Story u katalog sletio već 8. prosinca kao day one dodatak.

Najveća zvijezda mjeseca je Assassin’s Creed Mirage (PS5, PS4), povratak “starom” Assassin’s Creedu u manjem, fokusiranom svijetu. Igrate kao Basim u 9. stoljeću u Bagdadu, s naglaskom na šuljanje, parkour i atentate, a tu je i velika nadogradnja Valley of Memory koja dodaje novu regiju AlUla i još nekoliko sati priče. Uz njega stiže i Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4), soulslike akcija studija Team Ninja smještena u mračni fantasy prikaz kasne Han dinastije, s brzom borbom, izazovnim bossovima i naglaskom na parry ako volite Nioh i Sekiro stil igara.

Skate Story (PS5) donosi indie skejtersku poslasticu u kojoj skejtate kroz doslovni pakao. Minimalistički, ali stilizirani vizuali i naglasak na trikove i atmosferu već su je izdvojili kao jedan od zanimljivijih indie naslova godine, a u PS Plus dolazi odmah na dan izlaska. Granblue Fantasy: Relink (PS5, PS4) je co op akcijski RPG u kojem s družinom likova letite na zračnom brodu i razvaljujete ogromne čudovišne bosseve, idealan za ekipu koja želi nešto između anime akcije i looter RPG-a.

Za opušteniju gradnju tu je Planet Coaster 2 (PS5), nastavak popularne igre za izgradnju lunaparka, gdje slažete vlastite rollercoastere, uređujete park do sitnih detalja i brinete da posjetitelji budu sretni i ne povraćaju prečesto. Na listi je i Cat Quest III (PS5, PS4), šarmantni akcijski RPG u kojem ste gusarski mačak na otvorenom moru – lagan za ulazak, pun fora na račun mačaka i s dovoljno progresije za duže sessione.

Ponudu za Extra i Premium zaokružuje Lego Horizon Adventures (PS5), Lego verzija Horizon Zero Dawna koja u kraćem, jednostavnijem formatu prepričava Aloyinu priču i savršena je za co op na kauču ili mlađe igrače. Za najmlađe, odnosno obiteljski dio kataloga, tu su Paw Patrol: Grand Prix (PS5, PS4), jednostavna karting igra s likovima iz Psića u ophodnji, i Paw Patrol World (PS5, PS4), avantura u otvorenijim razinama u kojoj klinci istražuju Adventure Bay i rješavaju zadatke s omiljenim likovima iz crtića.

Pretplatnici na Premium dobivaju i nešto za nostalgiju: Soulcalibur III u PS2 Classics verziji (PS5/PS4). Radi se o klasičnoj tučnjavi oružjima iz PS2 ere, sada s poboljšanim prikazom, quick save opcijama i dodatnim filterima – savršen pick za sve koji se sjećaju Chronicles of the Sword moda i maratonskih dvoboja na kauču.

Uz Game Catalog, ne treba zaboraviti da su mjesečne PS Plus igre za prosinac već dostupne svim razinama (Essential, Extra, Premium), pa tko planira blagdanski gaming, ovaj mjesec stvarno ima što ubaciti na download listu.