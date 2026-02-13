Izašla nova God of War igra za PS5: Stiže i remake prve serije

Sony Santa Monica Studio je na PlayStation Blogu objavio da je remake originalne grčke trilogije God of Wara u razvoju. Riječ je o projektima koji obuhvaćaju prve tri glavne igre serijala, a iz studija naglašavaju da je sve još ‘vrlo rano’ i da će trebati vremena prije nego što pokažu bilo što konkretnije.

U objavi su dodatno podgrijali nostalgiju povratkom TC Carsona, originalnog glasa Kratosa iz grčke ere. To je detalj koji će posebno sjesti starijim fanovima, jer je upravo taj glas obilježio ton prvih igara, prije norveškog zaokreta iz 2018. i Ragnaröka.

Druga vijest je puno opipljivija, jer se ne čeka ništa. God of War: Sons of Sparta je izašao odmah, i to kao manji, ali vrlo “čisti” spin off za PS5. Igra je 2D akcijska platforma s ručno crtanom pixel animacijom, a priča se vraća u Kratosovu mladost i trening u spartanskoj agogi, uz njegovog brata Deimosa.

Igranje je prilagođeno 2D formatu, pa je fokus na brzom ritmu, skokovima, borbi kopljem i štitom te posebnim moćima koje se u tekstu zovu ‘Gifts of Olympus’. Uz klasične neprijatelje koje su rekreirali u 2D stilu, najavili su i nova čudovišta inspirirana manje eksponiranim dijelovima grčke mitologije.

Sons of Sparta je napravljen u suradnji Mega Cat Studiosa i Santa Monica Studiosa, a prodaje se digitalno u dvije verzije. Standardno izdanje je 29,99 eura, dok je Digital Deluxe 39,99 eura, uz dodatke poput digitalnog artbooka i soundtracka.

Ukratko, Sony je odradio kombinaciju koja obično pali: velik, dugoročan projekt za fanove koji žele povratak u Grčku, i jedna brza, odmah dostupna igra koja služi kao iznenađenje i bonus za 20. godišnjicu serijala.