Izgleda kao potpuno novi auto: Vozili smo redizajniranu E-klasu

Iako se radi samo o redizajnu, E-klasa izgleda kao potpuno novi auto, a i promjene ispod karoserije su poprilično opsežne. Auto je dobio nove napredne motore, a sigurnost je još poboljšana

<p>Najpoznatiji svjetski auto gornje srednje klase nakon 14 milijuna prodanih primjeraka otvara još jedno novo poglavlje. Aktualna generacija E-klase na tržištu je od 2016., a ovaj redizajn je tako opsežan da će mnogi pomisliti kako se radi o potpuno novome modelu.</p><p>Stražnji dio potpuno je promijenjen, a i sprijeda ništa nije ostalo isto te auto sad ima mnogo agresivniji i sportskiji karakter, bez da je išta izgubio na eleganciji. U kabini promjene nisu tako velike. E-klasa je dobila novi upravljač, novu generaciju MBUX sustava, a promijenjene su i neke druge sitnice. </p><p>U vožnji E-klasa ostavlja kraljevski dojam, pogotovo u izvedbi E 450, koju smo isprobali. Snažan mild hibrid benzinac s 367 + 22 KS do 100 km/h ubrza za samo 5,6 sekundi i postiže 250 km/h. Vožnja je profinjena i udobna s minimalnom razinom buke, a držanje ceste besprijekorno. Naravno, Mercedes nudi i umjerenije verzije. Dizelske verzije koje se nude u Hrvatskoj imaju od 160 do 340 KS, a benzinci 145 +10 (mild hibrid) do čak 612 KS, koliko ima AMG E 63 S verzija koja do 100 km/h ubrza za supersportskih 3,5 sekundi.</p><p>Nudi se i plug-in hibrid sa 194 dizelskih KS i dodatna 122 električna “konja”. Većina motora u ponudi je obnovljena, tu su i brojni novi sustavi za pomoć u vožnji te osjetno bogatija osnovna i dodatna oprema. Nudi se i kao karavan te kao crossover karavana i SUV-a, All-Terrain. Osnovni benzinac stoji 488.710, a dizelaš 467.395 kuna.</p>