Luksuz raste, ali evo što Hrvati stvarno kupuju: Škoda i Octavia na tronu, Audi najjači premium

Cijene novih auta i uvjeti financiranja u 2025. su pogurali tržište u neobičnom smjeru: skuplji auti se prodaju dobro, a dio kupaca koji je prije ciljao ‘normalne’ modele sada odustaje ili kupuje rabljeno. Navodi se da je prosječna cijena vozila u SAD-u narasla s ispod 30.000 dolara u 2010. na gotovo 50.000 dolara do prosinca 2025., što sve češće izbacuje srednju klasu iz igre.

U toj slici premium brendovi ispadaju dobitnici. Podaci pokazuju da je BMW u 2025. bio najprodavaniji luksuzni brend u SAD-u s 388.897 prodanih vozila (rast 4,7%), dok je Lexus drugi s 370.260. Cadillac je pritom preskočio Audi i popeo se na četvrto mjesto među luksuznima, što se uklapa u trend da kupci koji ostaju u tržištu češće biraju skuplje pakete i SUV modele.

Međutim, Hrvatska je manja i drugačije posložena, pa je korisnije pogledati što se stvarno registriralo u 2025. jer to najbolje pokazuje gdje je novac završio. U Hrvatskoj je u 2025. registrirano 69.140 novih osobnih auta, što je oko 8,4% više nego 2024., prema podacima Promocije plus. To znači da tržište nije ‘puklo’, ali i dalje se vidi da većina kupaca cilja racionalan izbor, auto koji nudi puno opreme i prostora za cijenu, uz dobru servisnu mrežu.

Zato su na vrhu marke koje dominiraju godinama: Škoda je prva s 9.458 registracija, Volkswagen drugi s 8.594, a treći Opel sa 6.063. Iza njih dolaze Renault i Suzuki, pa Toyota, Dacia, Hyundai i Kia, dakle brendovi koji kod nas nose ‘mainstream’ kupnju, flote i privatne kupce koji gledaju ukupni trošak, ne samo logo na haubi.

I na razini modela se vidi isti obrazac. Najprodavaniji auto 2025. bila je Škoda Octavia (3.885), a odmah iza nje VW T Cross (3.316). To su auti koji su dovoljno veliki za obitelj, dovoljno praktični za posao i često dolaze s paketima opreme koji kupcima daju osjećaj da se njihov novac isplatio.

Premium kod nas ipak postoji i nije nevidljiv, samo nije ‘glavni trend’ kao u američkim pričama. Audi je u 2025. bio najprodavaniji premium brend s 2.635 registracija, BMW je imao 2.380, Mercedes 1.325, a Porsche 351. To pokazuje da luksuzna klasa drži svoje kupce, ali se borba za volumen i dalje vodi u mainstreamu.

Tako da, dok se u SAD-u luksuz često vidi kao ‘pobjednik’ jer dio tržišta otpada, Hrvatska u 2025. i dalje ide na provjereno. Kupujemo ono što je praktično i što ima smisla za novac, a premium ostaje stabilna opcija za manji dio kupaca, ne kao trend koji gura cijelo tržište.