Jaguar potvrđuje električnu budućnost: Tri nova električna modela, hibridi otpadaju

Jaguar ostaje pri odluci da se vraća kao brend koji prodaje isključivo električne aute. Nakon pisanja da bi budući novi Jaguar GT mogao dobiti i benzinsku opciju kao pomoć za doseg, Autocar navodi da je 'senior source' tu ideju nazvao 'gluposti', a JLR je službeno ponovio da se plan ne mijenja.

Povod za demanti bila je priča koja je tijekom vikenda kružila britanskim medijima: navodno su inženjeri dobili zadatak da razviju djelomično benzinski sustav za novi model, jer se uprava brinula oko prodaje skupih EV-ova. JLR je sad javno rekao da od toga nema ništa i da je Jaguarovo 'EV-only' pozicioniranje i dalje cilj, bez hibrida i bez range-extendera.

Autocar piše da je prvi model u toj 'novoj eri' električni GT, povezan s konceptom Type 00, a predstavljanje bi trebalo biti ovog ljeta. Iz JLR-a su dodali i da su prošli mjesec prototipne vožnje za medije dobile vrlo pozitivne reakcije te da se raduju predstavljanju prvog novog električnog Jaguara kasnije ove godine.

Plan se tu ne završava: prema Autocarovom tekstu, do kraja 2027. taj GT bi trebali pratiti još limuzina i SUV, kao početna postava Jaguarove nove luksuzne EV linije. Road & Track dodatno naglašava da je Jaguar u fazi velikog preslagivanja, što uključuje i pauzu u proizvodnji dok se priprema prelazak na novu strategiju.

Jaguar ne pokušava biti 'pola-pola' rješenje, nego ide u skupi, luksuzni EV segment i tu želi graditi imidž. Hoće li im to upaliti u trenutku kad dio tržišta ipak voli hibride kao kompromis, tek ćemo vidjeti, ali iz JLR-a zasad ne ostavljaju prostor za dvostruku igru.