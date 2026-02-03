Obavijesti

Tech

Komentari 0
ELEKTRIČNI JAGUAR

Jaguar potvrđuje električnu budućnost: Tri nova električna modela, hibridi otpadaju

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Jaguar potvrđuje električnu budućnost: Tri nova električna modela, hibridi otpadaju
Foto: Youtube/Screenshoot

Izgleda da ništa od priče kako Jaguar potajno razvija hibrid ili range-extender verziju budućeg modela. Iz tvrtke poručuju da je plan 'electric-only' nepromijenjen i da prvi novi električni Jaguar stiže kasnije ove godine.

Admiral

Jaguar ostaje pri odluci da se vraća kao brend koji prodaje isključivo električne aute. Nakon pisanja da bi budući novi Jaguar GT mogao dobiti i benzinsku opciju kao pomoć za doseg, Autocar navodi da je 'senior source' tu ideju nazvao 'gluposti', a JLR je službeno ponovio da se plan ne mijenja.

Povod za demanti bila je priča koja je tijekom vikenda kružila britanskim medijima: navodno su inženjeri dobili zadatak da razviju djelomično benzinski sustav za novi model, jer se uprava brinula oko prodaje skupih EV-ova. JLR je sad javno rekao da od toga nema ništa i da je Jaguarovo 'EV-only' pozicioniranje i dalje cilj, bez hibrida i bez range-extendera.

Autocar piše da je prvi model u toj 'novoj eri' električni GT, povezan s konceptom Type 00, a predstavljanje bi trebalo biti ovog ljeta. Iz JLR-a su dodali i da su prošli mjesec prototipne vožnje za medije dobile vrlo pozitivne reakcije te da se raduju predstavljanju prvog novog električnog Jaguara kasnije ove godine.

Plan se tu ne završava: prema Autocarovom tekstu, do kraja 2027. taj GT bi trebali pratiti još limuzina i SUV, kao početna postava Jaguarove nove luksuzne EV linije. Road & Track dodatno naglašava da je Jaguar u fazi velikog preslagivanja, što uključuje i pauzu u proizvodnji dok se priprema prelazak na novu strategiju.

Jaguar ne pokušava biti 'pola-pola' rješenje, nego ide u skupi, luksuzni EV segment i tu želi graditi imidž. Hoće li im to upaliti u trenutku kad dio tržišta ipak voli hibride kao kompromis, tek ćemo vidjeti, ali iz JLR-a zasad ne ostavljaju prostor za dvostruku igru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda
IMPRESIVNO

Nevjerojatno otkriće u svemiru: Ovo je dokaz da temelji za život počinju prije formiranja zvijezda

Otkrivena najveća sumporna molekula u svemiru! Znanstvenici pronašli C₆H₆S u oblaku bez zvijezda, otkrivajući kemijski most prema životu na Zemlji
VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'
ABYSALTO AI

VIDEO Budućnost nastaje u Hrvatskoj: 'Ovim robotima dat ćemo dobroćudnu dušu'

Nije riječ o igračkama ili marketinškim maskotama, već o sofisticiranim razvojnim platformama na kojima će tim od dvadesetak domaćih inženjera i analitičara stvarati softver budućnosti.
Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina
'UGROŽAVAJU RAZVOJ'

Portugal će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Zastupnici vladajuće stranke predložili zakon koji uvodi digitalnu punoljetnost i roditeljsku kontrolu za adolescente

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026