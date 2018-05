Jaguar za vjenčanje: Kako su u Rimcu preradili legendarni auto

Princ Harry i Meghan Markle odvezli su se nakon vjenčanja iz dvorca Windsor u obližnji Frogmore House u britanskom klasiku, plavom Jaguaru E-Type bez krova. No ovaj Jaguar E-Type ima i oznaku Zero u nazivu, jer se radi o automobilu koji je prerađen kako bi imao električni pogon. Na toj preradi automobila iz 1968. godine radila je i tvrtka Rimac Automobili, čime se Mate Rimac pohvalio na Facebooku.

Preradom Jaguara nastao je zasigurno jedan od najljepših električnih automobila na svijetu. Brži i lakši od originala, E-Type Zero je dobio električni pogon snage 220 kW. To mu omogućuje da do 100 km/h ubrza za samo 5,5 sekundi.

Foto: Charlie Magee

Iz Rimac Automobila kratko su rekli da im ugovor brani da govore što su sve radili na ovome automobilu, a čak se i u početku tajilo da su oni radili na Jaguaru. No, Mike Goodbun iz Jaguara u intervjuu je krajem prošle godine rekao kako je ova prerada spojila najbolje od njihovog iskustva s klasičnim automobilima te Rimčeva iskustva s električnim sustavima.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ