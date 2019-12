Jasna poruka Huaweija: U nove telefone ne ide ništa američko

Kineski div Huawei pohvalio se kako su u dva mjeseca isporučili 7 milijuna telefona iz serije Mate 30, njihovog top modela koji u Europi još nije dostupan zahvaljujući američkoj zabrani i nedostatku Googleovih servisa.

Usprkos tome, ovo je velik broj, a iz Huaweija kažu kako je rast u odnosu na prošlu godinu 75 posto.

Our customers believed, so we made it possible!

7 million shipments worldwide in just 60 days: https://t.co/nKNB7IPSQ8#HUAWEIMate30 pic.twitter.com/lJHOcbhxas