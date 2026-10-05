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Jeep slavi 85 godina na Sljemenu: Posjetitelje očekuju vožnje na posebnom poligonu

Piše Autostart,
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Jeep slavi 85 godina na Sljemenu: Posjetitelje očekuju vožnje na posebnom poligonu
Foto: 24sata/24sata
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Jeep ove godine obilježava velikih 85 godina postojanja, a zagrebačko događanje zamišljeno je kao spoj proslave jubileja, hrvatske premijere Avengera i druženja s publikom

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Sljeme će u subotu, 10. listopada, postati mjesto susreta ljubitelja Jeepa, terenske vožnje i automobilske avanture. Na lokaciji Snježna kraljica od 10 do 18 sati održat će se događanje otvoreno za javnost kojim Jeep obilježava 85 godina marke, a glavna zvijezda bit će novi Avenger.

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