Jeep ove godine obilježava velikih 85 godina postojanja, a zagrebačko događanje zamišljeno je kao spoj proslave jubileja, hrvatske premijere Avengera i druženja s publikom
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Jeep slavi 85 godina na Sljemenu: Posjetitelje očekuju vožnje na posebnom poligonu
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Sljeme će u subotu, 10. listopada, postati mjesto susreta ljubitelja Jeepa, terenske vožnje i automobilske avanture. Na lokaciji Snježna kraljica od 10 do 18 sati održat će se događanje otvoreno za javnost kojim Jeep obilježava 85 godina marke, a glavna zvijezda bit će novi Avenger.
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