Jeste za krug oko Hogwartsa? Popularna igra dobila VR opciju, možete se prošetati svugdje

Fanovi su uspjeli mapirati osnovno kretanje u Hogwarts Legacyju na Virtuix Omni rig, pa se šetnja, sprintanje i okretanje ponašaju prirodnije, kao da stvarno “hodaš” kroz lokacije. To je ogroman skok u odnosu na klasični VR u kojem često stojiš na mjestu i sve radiš joystickom, pogotovo kod otvorenih RPG igara.

Za one koji nisu pratili VR gadgete: Virtuix Omni One je kućni sustav koji kombinira posebnu platformu za hodanje, senzore i softver Omni Connect, a cilj mu je da u VR igrama možeš hodati i trčati u svim smjerovima. Virtuix u zadnje vrijeme sve više gura PC VR kombinacije i “profile” za igre, a u njihovim Omni Connect release notesima se vidi da je Hogwarts Legacy dodan u listu službeno podržanih naslova.

Naravno, Hogwarts Legacy sam po sebi nije rađen kao VR igra. Tu dolazi drugi dio priče, community modovi i alati poput UEVR, “univerzalnog” injektora za Unreal Engine igre koji omogućuje da se puno klasičnih PC igara pokrene u VR načinu. UEVR projekt je javno dostupan, a za Hogwarts Legacy postoje i profili koji pokušavaju složiti bolju kontrolu i preglednost sučelja u VR-u.

Zašto se ljudi uopće toliko trude oko ove igre? Jednostavno, Hogwarts Legacy je bio masivan hit. Variety je početkom 2024. pisao da je do kraja 2023. prešao 22 milijuna prodanih primjeraka, a kasnije 2024. je objavljeno da je prešao 30 milijuna. Bloomberg je u ožujku 2025. naveo da je igra došla do oko 34 milijuna prodanih primjeraka, što je brojka koju ima jako mali broj igara.

I zato nije čudno da se stalno nešto “kuha” oko nje. S jedne strane, igra i dalje živi kroz modne ideje i snimke po mrežama, a s druge strane, priča oko dodatnog sadržaja nije baš bajkovita. Bloomberg i VGC su u proljeće 2025. pisali da je Warner navodno stopirao planirani DLC i “definitive” izdanje, jer nisu bili sigurni da bi količina novog sadržaja opravdala cijenu i sve skupa.

Zanimljivo je i da Hogwarts Legacy i danas zna “iskočiti” u mainstream, ne samo kroz modove. Ovih dana je, primjerice, bio i dio velikih akcija s besplatnim preuzimanjem na Epicu, što opet otvara vrata novoj rundi igrača koji tek ulaze u taj svijet.

A što se tiče ovog “VR trčanja kroz Hogwarts”, treba reći i realno: ovo je tip iskustva koje traži prostor, živce za podešavanje i solidan PC. Ako ti VR inače izaziva mučninu, ovdje se može dogoditi suprotno, nekima je lakše kad se tijelo stvarno kreće, ali nekima je teže jer je sve intenzivnije. U svakom slučaju, kao ideja je brutalna, jer igra koju već znaš napamet odjednom postane nešto između avanture i treninga, i to onog u kojem te najviše “ubije” obična šetnja po stepenicama Hogwartsa.