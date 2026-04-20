Jeziv manifest firme koja nas sve nadzire: 'Ovi zvuče kao zlikovci iz holivudskog filma'

Kontroverzna američka tvrtka za analizu podataka Palantir, poznata po unosnim ugovorima s vladinim i vojnim agencijama, uzburkala je javnost objavom manifesta temeljenog na knjizi "Tehnološka republika" njezinog direktora Alexa Karpa. Dokument iznosi niz provokativnih teza o ulozi tehnologije u društvu, nacionalnoj sigurnosti i budućnosti Zapada, a neki su ga kritičari opisali kao da je proizašao iz "tirada zlikovca iz stripa".

Manifest je objavljen u trenutku dok Palantir osigurava goleme ugovore s američkom vojskom, ali se istovremeno suočava s ozbiljnim optužbama i raskidima suradnje u Europi zbog zabrinutosti oko privatnosti podataka i etičnosti poslovanja.

Silicijska dolina u službi nacionalne obrane

Jedna od središnjih poruka manifesta jest da Silicijska dolina ima "moralni dug" i "nedvojbenu obvezu" sudjelovati u obrani Sjedinjenih Američkih Država. Autori tvrde da je era "meke moći" i uzvišene retorike završila te da opstanak slobodnih i demokratskih društava ovisi o "tvrdoj moći", koja će se u ovom stoljeću graditi na softveru.

Ova filozofija izravno se odražava u poslovanju tvrtke, koja je nedavno osigurala potencijalni desetogodišnji ugovor s američkom vojskom vrijedan deset milijardi dolara, uz postojeće ugovore s mornaricom teške gotovo milijardu dolara. U manifestu se naglašava: "Ako američki marinac zatraži bolju pušku, trebamo je napraviti; isto vrijedi i za softver".

Karp i njegov suautor Nicholas W. Zamiska hrabro proglašavaju kraj atomskog doba odvraćanja. Prema njima, započinje nova era čiji će temelj biti umjetna inteligencija (AI). Ključno pitanje, kako navode, nije hoće li se razvijati oružja temeljena na AI-ju, već tko će ih razvijati i s kojom svrhom.

"Naši protivnici neće zastati kako bi se prepuštali teatralnim raspravama o prednostima razvoja tehnologija s ključnom vojnom i nacionalnom sigurnosnom primjenom. Oni će nastaviti", stoji u izvatcima iz knjige koji čine manifest.

Kritika modernog društva i kulture

Manifest se ne bavi samo geopolitikom, već upućuje i oštru kritiku modernom zapadnom društvu. Autori pozivaju na pobunu protiv "tiranije aplikacija", pitajući se je li iPhone, iako je promijenio naše živote, ujedno postao i ograničenje koje sužava naš osjećaj za moguće. Upozoravaju da će "dekadencija kulture" i njezine vladajuće klase biti oproštena samo ako je ta kultura sposobna osigurati ekonomski rast i sigurnost za javnost.

Posebno su kontroverzne teze o kulturi, gdje se odbacuje ideja da su "sve kulture sada jednake".

"Ova nova dogma prešućuje činjenicu da su određene kulture... proizvele čuda. Druge su se pokazale osrednjima, a što je još gore, nazadnima i štetnima", navodi se u tekstu, uz poziv na otpor "plitkom iskušenju praznog i šupljeg pluralizma".

Autori se zalažu i za niz društvenih promjena, uključujući ozbiljno razmatranje napuštanja potpuno profesionalne vojske i uvođenje univerzalne vojne obveze kako bi "svi dijelili rizik i trošak" budućih ratova.

Također pozivaju na više milosti prema javnim osobama, tvrdeći da nemilosrdno razotkrivanje njihovih privatnih života i "iskorjenjivanje svakog prostora za oprost" tjera talentirane ljude od javne službe. U tom kontekstu staju i u obranu milijardera poput Elona Muska, kritizirajući kulturu koja se "gotovo podsmjehuje" njegovom interesu za velike ideje.

Poslovanje u sjeni kontroverzi

Dok Palantir kroz svoj manifest promovira viziju tehnološke budućnosti, njegovo poslovanje u stvarnom svijetu nailazi na značajne prepreke. U Velikoj Britaniji, ugovor vrijedan 330 milijuna funti s Nacionalnom zdravstvenom službom (NHS) pod velikim je pritiskom, a neki ministri navodno traže način za njegov raskid zbog zabrinutosti oko privatnosti osjetljivih zdravstvenih podataka.

Švicarska vlada je u veljači 2026. raskinula ugovor s Palantirom navodeći sigurnosne rizike i gubitak nacionalnog suvereniteta, dok je sustav javnih bolnica u New Yorku također objavio da neće produžiti suradnju. Ove kontroverze, zajedno s dugogodišnjim kritikama zbog suradnje s američkom imigracijskom službom (ICE) u praćenju migranata, bacaju sjenu na grandiozne ideje iznesene u manifestu.

