Roboti u 'školi' uče od radnika

Zašto se robotima ne bi moglo jednostavno pokazati kako se obavljaju prljavi i opasni zadaci u tvornici? Češko start-up poduzeće RoboTwin čini upravo to: tvorničkim radnicima pomaže da pokažu robotima nove vještine.

Umjesto složenog programiranja, radnik neki posao obavi jednom, a RoboTwinova tehnologija njegove pokrete pretvara u robotski program. Tako i manja poduzeća mogu automatizirati svoje procese.

RoboTwin, osnovan u Pragu 2021., dizajnira ručne uređaje i softver bez koda koji snimaju ljudske pokrete i pretvaraju ih u upute za industrijske robote. Cilj je brža, jednostavnija i dostupnija automatizacija za proizvođače koji nemaju specijalizirane programere za robotiku.

„Robot zapravo kopira ljudske pokrete”, rekla je Megi Mejdrechová, suosnivačica i glavna direktorica za tehnologiju u RoboTwinu. „Osobe koje ne znaju programirati mogu prenijeti svoje znanje i iskustvo robotima.”

Megi Mejdrechová, koja je diplomirala strojarstvo na Češkom tehničkom sveučilištu u Pragu, razvila je osnovnu tehnologiju na kojoj se temelji RoboTwin tijekom svojeg istraživačkog rada u području robotike i industrije. Njezino iskustvo u upravljanju robotima s pomoću umjetne inteligencije i računalnog vida nadahnulo ju je da stvori nešto praktično za europske proizvođače.

„Strojarska struka u Češkoj prilično je tradicionalna i vodi se znanstvenim radovima”, izjavila je Mejdrechová. „U Singapuru, Kanadi i drugdje inspirirali su me da proizvedem nešto što bi moglo biti korisno u praksi.”

Kako je sve počelo

U programu za poticanje inovacija EIT Jumpstarter 2021. je osvojila prvo mjesto u kategoriji proizvodnje. „Tada smo vidjeli da ta tehnologija ima velik potencijal”, rekla je.

To je nju i njezine kolege Ladislava Dvořáka i Davida Poláka, kojima se također svidjela ideja partnerstva ljudi i robota, potaknulo da osnuju RoboTwin. Imala je i podršku programa EU-a za osnivačice novoosnovanih poduzeća za komercijalizaciju tehnoloških i znanstvenih inovacija Women TechEU.

Tim je svoje rezultate podijelio na platformi za rezultate programa Obzor, na kojoj se predstavljaju inovacije koje financira EU, te su pozvani na sudjelovanje u inicijativi EU-a za osnaživanje start-up poduzeća i MSP-ova.

To je pomoglo u financiranju njihova putovanja na veliki svjetski industrijski sajam u Hannoveru 2025. i dovelo do novih poslovnih kontakata i dogovora.

Kombinacijom javnih i privatnih ulaganja RoboTwin je osigurao sredstva za poboljšanje tehnologije i širenje na proizvođače u srednjoj Europi, Nizozemskoj, Meksiku i Kanadi.

Megi Mejdrechová se 2025. našla među 30 najuspješnijih poduzetnika mlađih od 30 godina na popisu češkog Forbesa zbog svojeg rada na tome da podučavanje robota postane dostupno većem broju proizvođača.

Podučavanje robota

Glavni dio RoboTwinova sustava je ručni uređaj opremljen senzorima. Kad radnik obavlja neki posao, na primjer bojanje metalne komponente, sustav bilježi kretnje i pretvara ih u robotski program koji se može upotrijebiti u proizvodnji.

Umjesto da se od specijaliziranog inženjera zahtijeva ručno kodiranje svakog pokreta, sustav bilježi prirodnu tehniku radnika i pretvara je u precizne upute koje robot može slijediti.

„Počeli smo s ružnim, prljavim i nezdravim poslovima koje radnici ručno obavljaju”, rekla je Mejdrechová.

Zahvaljujući njihovu sustavu postupak se može dovršiti u nekoliko koraka i obično traje oko minute. Za tvornice koje proizvode male serije proizvoda ili se proizvodi često mijenjaju ta brzina može znatno olakšati automatizaciju u usporedbi s tradicionalnim programiranjem.

Olakšavanje automatizacije

Robotika u proizvodnji nije nova pojava. U automobilskoj industriji 2024. je u proizvodne linije dodano oko 23 000 novih robota. No dok su velikim poduzećima dostupna znatna sredstva, automatizacija je i dalje problematična i preskupa za mnoge MSP-ove.

Tu uskače RoboTwin. Iskazao se pri površinskoj obradi – praškastom lakiranju, bojanju i poliranju metalnih i plastičnih dijelova u tvornicama automobila.

„Čak i ako je serija proizvoda mala, naš pristup omogućuje vam da brzo i lako izradite robotski program”, rekla je.

Na primjer, RoboTwin je pomogao RobPaintingu, nizozemskom poduzeću koje se bavi robotizacijom bojanja za MSP-ove, da poboljša kvalitetu te smanji troškove i potrebu za doradom.

„S pomoću našeg uređaja robotu možemo dati precizne putanje za svaki proizvod i njegovu okolinu”, rekao je David Vobr, stručnjak za robotiku u RoboTwinu, koji često pomaže kupcima.

Opasna radna mjesta

RoboTwinov sustav kompatibilan je sa širokim rasponom industrijskih robota, uključujući kolaborativne robote namijenjene za siguran rad uz ljude.

„Postoje robotski manipulatori ili roboti za bojanje te kolaborativni roboti, koji mogu raditi zajedno s ljudima jer imaju senzore koji im govore kad se treba zaustaviti kako ne bi došlo do ozljede”, rekao je Vobr.

RoboTwin se isprva bavio površinskom obradom u proizvodnji, gdje poslovi kao što je bojenje raspršivanjem zahtijevaju zaštitnu odjeću i repetitivne pokrete.

„Ta je radna mjesta teško automatizirati jer čovjek radi pregršt pokreta koji se ne vide”, rekla je Mejdrechová, misleći na male prilagodbe i geste koje radnici instinktivno rade.

Sektor se suočava i s manjkom radne snage.

„Ljudi često ne žele raditi te poslove i nedostaje nam radnika. Stoga je potražnja za automatizacijom velika.”

Klijenti navode i da se mnogi robotski programi sada mogu izraditi bez zatvaranja proizvodne linije.

RoboTwin već surađuje s nizom poduzeća, uključujući Surfin Technology, češko poduzeće specijalizirano za robotska rješenja za premazivanje, i kanadsko poduzeće Innovative Finishing Solutions, koje svoju tehnologiju nudi kupcima u Sjevernoj Americi.

Rast

EU i dalje podupire rad RoboTwina. Bespovratna sredstva Europskog vijeća za inovacije u iznosu od 2,3 milijuna EUR osigurana 2025. ubrzat će razvoj proizvoda i širenje tržišta.

Tim će se sredstvima omogućiti nastajanje sljedeće generacije tehnologije RoboTwina. Umjesto da se oslanja isključivo na ručne demonstracije, sustav će se sve više koristiti pohranjenim iskustvom i podacima za izradu robotskih programa koji će se automatski prilagoditi obliku predmeta.

U RoboTwinu tvrde da bi se mogli automatizirati mnogi proizvodni zadaci koji su prije bili presloženi ili preskupi za automatizaciju.

Za Europu bi tehnologije kao što je RoboTwinova mogle imati važnu ulogu u jačanju digitalne suverenosti i pametnih industrijskih inovacija. Mogu pomoći manjim proizvođačima da koriste naprednu robotiku bez potrebe za specijaliziranim stručnim znanjem programiranja.

Budući da su tvornice sve fleksibilnije i koriste sve veće količine podataka, sposobnost brzog podučavanja robota novim zadaćama mogla bi biti sve važnija.

Mejdrechová smatra da će ta promjena omogućiti da automatizacija postane dostupna mnogo većem broju poduzeća.

„Naš je cilj da radnici sami podučavaju robote”, rekla je. „Ako uspijemo, automatizacija više neće biti ograničena na velike tvornice sa specijaliziranim inženjerima. Postat će alat kojim se može koristiti svaki proizvođač.”

Autor: Anthony King

Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

