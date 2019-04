Još bolja Tesla: Od Zagreba do Dubrovnika s jednim punjenjem

Tesla se pohvalila kako su njihovi luksuzni električni automobili sada postali još bolji. Modeli S i X dobili su poboljšani pogonski sustav koji će limuzini S omogućiti doseg od gotovo 600 kilometara, dok će luksuzni SUV imati doseg od 523 kilometra s jednim punjenjem.

U stvarnom svijetu to znači da bi Teslin Model S mogao s jednim punjenjem doći od Los Angelesa do San Francisca, odnosno u Hrvatskoj bi s jednim punjenjem mogli stići od Zagreba do Dubrovnika.

Oba su modela zadržala istu bateriju od 100 kWh, a iz Tesle navode kako su automobili dobili novi adaptivni ovjes te poboljšani Ludicrous način vožnje sa suludim ubrzanjem. Nove verzije automobila na Teslinim Supercharger punjačima (V2 i V3) će imati i duplo brže punjenje, navode na Teslinom službenom blogu.

Naravno, nove mogućnosti ne dolaze besplatno pa su sada oba automobila s velikim dosegom i skuplja. Model S tako košta 78.750 dolara, a Model X 83.950 dolara.