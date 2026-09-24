Još jedan novi kineski model u Hrvatskoj: Što donosi Lepas L8?

Kineska automobilska ofenziva na hrvatskom tržištu ne posustaje. Najnovija marka koja se pridružuje sve brojnijoj konkurenciji je Lepas, još jedna marka goleme grupacije Chery. Nakon predstavljanja marke u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci, sada su objavljene i konkretne hrvatske cijene. Veliki plug-in hibridni SUV L8 u izvedbi Essence stoji 41.990 eura, dok je za bogatije opremljeni Elegance potrebno izdvojiti 44.990 eura.



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