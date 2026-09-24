Objavom cijena početak domaće prodaje postaje konkretan, no Lepas će se morati dokazati na tržištu na kojem kupci već mogu birati između brojnih kineskih plug-in hibrida
PREMIJERA
Još jedan novi kineski model u Hrvatskoj: Što donosi Lepas L8?
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Kineska automobilska ofenziva na hrvatskom tržištu ne posustaje. Najnovija marka koja se pridružuje sve brojnijoj konkurenciji je Lepas, još jedna marka goleme grupacije Chery. Nakon predstavljanja marke u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci, sada su objavljene i konkretne hrvatske cijene. Veliki plug-in hibridni SUV L8 u izvedbi Essence stoji 41.990 eura, dok je za bogatije opremljeni Elegance potrebno izdvojiti 44.990 eura.
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