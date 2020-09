Još više Golfa: Najomiljeniji auto Hrvata dobio novu verziju

Gotovo godinu dana nakon premijere nove 'osmice' Volkswagen je predstavio njegove dvije nove karoserijske verzije. Riječ je o klasičnom karavanu Variant i njegovoj crossover verziji Alltrack

<p>Novi Variant je šesta generacija karavana baziranog na Golfu. Iako je njegova osnova kompaktni automobil, ovaj Golf je daleko od kompaktne klase. U unutrašnjosti ima mjesta poput auta srednje klase, a ni dimenzije nisu daleko do toga. U dužinu Golf Variant mjeri čak 466 centimetara, čak 38 više od klasičnog Golfa. Jamstvo za raskošnu ponudu prostora na stražnjim sjedalima je međuosovinski razmak koji je na Variantu duži 7 cm u odnosu na klasičnog Golfa, čime je dobiveno četiri centimetara više prostora za noge. Na stražnju će se klupu tako udobno smjestiti i osobe više od 190 cm.</p><p>U prtljažnik stane raskošnih 611 litara, a s oborenim sjedalima čak 1642 litre.Uz nadoplatu je u prtljažniku moguće dobiti utičnice od 12 V i 230 V, a vrata prtljažnika mogu se, kao na nekom luksuznom autu, otvarati električno. Unutrašnjost Varianta je dizajnerski praktično identična kao u klasičnom Golfu, jedino će paketi opreme biti malo modificirani. </p><p>Konkretnu ponudu motora za Variant u Volkswagenu još nisu naveli, no ona će sigurno biti nešto siromašnija nego u klasičnom Golfu. U Variant će se vjerojatno ugrađivati benzinci snage 110, 130 i 150 KS te dizelaši sa 115 i 150 KS.</p><p>Variantu se, kao i u prošloj generaciji, pridružio crossover Alltrack. Riječ je o modelu koji je nastao na osnovi Varianta, a od njega se razlikuje time da je od podloge 2 centimetra više udaljen i ušminkan zaštitnom plastikom u off road stilu. Također, prednji dio je osjetno promijenjen, s odbojnikom u kojeg su integrirana dodatna svjetla po čemu će Alltrack svakako biti prepoznatljiv i po noći. Pogon na sve kotače je serijski. Ni ovdje motori nisu specificirani, no vjerojatno će se Alltrack za sada nuditi samo u verziji s dizelskim motorom od 200 KS. Na tržište bi nove varijante Golfa trebale stići ove jeseni, a cijene se još ne znaju. </p><p> </p>