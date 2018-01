Kako odabrati pravu? Žarulja od 1600 lumena je kao 100 W

Nekad su stvari sa žaruljama bile prilično jednostavne. Kad bi došli u dućan znali smo da za kuhinju trebamo najjaču od 100W, a u sobama nešto slabije od 60 ili 80W. Uz još nekoliko opcija i različitih veličina, nije bilo puno filozofiranja. Danas su stvari prilično drugačije. Klasičnih žarulja sa žarnom niti gotovo da nema, a uobičajene su štedne (CFL), halogene i LED žarulje. No kutija za žarulju često izgleda kao formula koju treba dešifrirati prije nego uopće odlučiš koju izabrati prema jačini, toplini, boji svjetla i trajnosti. A stvari idu još i dalje jer LED žarulje koje su sve raširenije mogu biti spojene na naš Wi-Fi router, ali i izgledom podsjećati na klasične sa žarnom niti.

Glavni razlog zbog kojeg prelazimo na dugotrajne LED žarulje su velike uštede u energiji i dugotrajnost, a Europska unija navodi kako zamjenom halogene žarulje LED žaruljom kroz 20-ak godina možemo uštedjeti do 100 eura (oko 750 kuna) samo na toj jednoj žarulji. Zbog toga vas od njih ne bi trebala odvratiti nešto viša cijena u odnosu na stare žarulje - iako i LED žaruljama cijene padaju. Tako EU navodi da se ovakva žarulja, koja troši 50 do 90 posto manje energije od klasične, isplati već nakon godine do godine i pol.

Infografika: 24sata

No kako odabrati pravu? Kod LED žarulja najvažnija oznaka danas su lumeni (lm), a radi se o broju kojim se izražava količina svjetlosti koju proizvode. Tako LED žarulja od 600 lumena daje jednako svjetlosti kao žarulja od 48 W, no u isto vrijeme troši i manje od 10 W električne energije. Recimo da želimo žarulju koja će dati jednako svjetlosti kao klasična od 100W, trebamo žarulju s 1600 do 1800 lumena, a takve LED žarulje troše 20-ak W ili manje. Što je veći broj lumena, više svjetlosti ćemo dobiti od te žarulje.

Potom ćemo moći birati između toplije ili hladnije svjetlosti, ovisno o tome odgovara li nam više dnevno svjetlo ili žuti sjaj klasičnih žarulja. Ovo se mjeri u Kelvinima, pa tako možemo kupiti žarulju koja bojom (topla bijela) odgovara klasičnim žaruljama i ima oznaku 2700 Kelvina. Za ured ćemo prije odabrati LED žarulju koja ima hladno bijelo svjetlo (4000 Kelvina ili više) i tako oponaša dnevno svjetlo, no u svakom slučaju pri kupnji možemo redovito provjeriti kako izgleda žarulja koju biramo jer je broj opcija sve veći. Tako će se mnogi naći u nedoumici kod odabira žarulja za kupaonicu. Kako se radi o prostoriji koja često ima najmanje prirodnog svjetla, moramo ga nadomjestiti žaruljama i najbolji savjet ovdje je da imamo hladnije svjetlo, koje oponaša dnevno svjetlo, jer ćemo u tom slučaju bolje vidjeti nesavršenosti kod uređivanja.

Tu su i LED žarulje s cijelim spektrom boja kako bi prilagodili rasvjetu trenutnom ugođaju. Philips Hue žarulje mogu se pak spojiti s njihovim Ambilight televizorima kako bi rasvjeta u sobi oponašala svjetlosni ugođaj filma koji gledate. LED žarulje traju po 10.000, 20.000 ili više sati, a ako žarulja gori oko 2000 sati godišnje, to znači da mogu proći godine prije nego će ih trebati mijenjati.

Foto: pexels

Kakve još oznake imamo na kutijama?

Neke žarulje imat će još i indeks točnosti prikaza boja, mogu li se prigušiti i koliko puta ih se može uključiti prije nego bi mogle pregorjeti. Uz to, neka pakiranja imaju i ekvivalent s klasičnim žaruljama kako bi jednostavnije mogli usporediti lumene i vate.

Foto: pexels

Savjeti oko žarulja

U odnosu na štedne CFL žarulje, LED žarulje su učinkovitije i ne sadrže živu. LED žarulje mogu imati usmjereno svjetlo, ali i široki rasap svjetlosti - baš kao klasične žarulje. Imate li prekidač s potenciometrom, pazite da kupujete kompatibilnu LED žarulju. Redovito očistite luster, jer sloj prašine može značajno smanjiti količinu svjetlosti koju žarulja nudi.