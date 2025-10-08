Kalifornija zabranjuje glasne oglase na streaming servisima: Je li to potrebno i nama?

Kako prenosi The Guardian, ova kalifornijska pravila proširuju duh američkog CALM Acta (2010.), koji je odavno stišao reklame na linearnoj TV, na svijet streaminga koji do sada nije bio jasno reguliran. Platforme će morati uskladiti prosječnu glasnoću oglasa s filmom/serijom koja im prethodi, odnosno ukloniti “skokove” glasnoće koji su godinama nervirali korisnike. Zakon je potpisan 6. listopada 2025., a stupa na snagu u srpnju 2026.

Za gledatelje to znači tiše večeri i manje iznenadnih “udaraca” zvuka, osobito na pametnim TV-ima gdje su takvi skokovi najprimjetniji. Kako su mnogi veliki servisi i studiji sa sjedištem u Kaliforniji, očekuje se da će se standard praktično primijeniti šire od jedne savezne države — najlakše im je održavati jednake postavke svugdje.

Servisi će morati tehnički ujednačiti glasnoću kroz svoje ad-stackove i uređaje, a korisnici će moći prijavljivati prekršaje nadležnim tijelima kad primijete “prejake” reklame. Ukratko: streaming dobiva isto pravilo koje TV ima već godinama - program i reklame trebaju zvučati jednako glasno, bez neugodnih skokova između.

