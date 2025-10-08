Obavijesti

Tech

Komentari 0
STREAMING TECH

Kalifornija zabranjuje glasne oglase na streaming servisima: Je li to potrebno i nama?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dado Ruvic

Guverner Gavin Newsom potpisao je zakon koji prvi put primjenjuje TV-pravila o glasnoći reklama i na streaming servise (Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video…). Oglasi više ne smiju biti glasniji od sadržaja koji prate, a pravilo počinje vrijediti 1. srpnja 2026.

Kako prenosi The Guardian, ova kalifornijska pravila proširuju duh američkog CALM Acta (2010.), koji je odavno stišao reklame na linearnoj TV, na svijet streaminga koji do sada nije bio jasno reguliran. Platforme će morati uskladiti prosječnu glasnoću oglasa s filmom/serijom koja im prethodi, odnosno ukloniti “skokove” glasnoće koji su godinama nervirali korisnike. Zakon je potpisan 6. listopada 2025., a stupa na snagu u srpnju 2026. 

STREAMING TECH Kad politika zaljulja streaming: Što nam pokazuju masovna otkazivanja pretplata na Disney
Kad politika zaljulja streaming: Što nam pokazuju masovna otkazivanja pretplata na Disney

Za gledatelje to znači tiše večeri i manje iznenadnih “udaraca” zvuka, osobito na pametnim TV-ima gdje su takvi skokovi najprimjetniji. Kako su mnogi veliki servisi i studiji sa sjedištem u Kaliforniji, očekuje se da će se standard praktično primijeniti šire od jedne savezne države — najlakše im je održavati jednake postavke svugdje.

Servisi će morati tehnički ujednačiti glasnoću kroz svoje ad-stackove i uređaje, a korisnici će moći prijavljivati prekršaje nadležnim tijelima kad primijete “prejake” reklame. Ukratko: streaming dobiva isto pravilo koje TV ima već godinama - program i reklame trebaju zvučati jednako glasno, bez neugodnih skokova između.

