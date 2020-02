Kamera je kralj: Ovo je Galaxy S20, isprobali smo što sve nudi

Samsung večeras u San Franciscu predstavlja Galaxy S20 seriju telefona kojom su odlučili postaviti mjerilo za najjače ovogodišnje mobitele i izazvati konkurenciju da pokaže svoje adute. Najveća bitka i ove godine vodit će se među kamerama, a mi smo se prošlog tjedna u Münchenu ekskluzivno imali prilike uvjeriti u to koliko je korejski div unaprijedio svoje uređaje. Uz njih stiže i nova generacija preklopnog telefona - Galaxy Z Flip.

Mnogo je toga bilo poznato već u tjednima uoči samog predstavljanja uređaja, zahvaljujući gomili detalja koji su procurili, ali to je pomoglo i analitičarima koji su objavili kako očekuju da će se Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra bolje prodavati od prošlogodišnje serije S10.

Jedan od velikih trendova koji bi u tome trebali pomoći ove godine bit će 5G koji bi u brojnim zemljama, pa i kod nas, trebao napokon zaživjeti. Lani su 5G telefoni u ukupnoj prodaji zauzeli samo 1 posto, a ovdje su najveću količinu telefona prodali Samsung i Huawei. Ove godine, to bi trebalo narasti na čak 18 posto. Zbog toga su i iz Samsunga najavili da će svi telefoni iz nove serije biti dostupni i u 5G varijantama - no još se čekaju potvrde oko toga koji uređaji će biti u 5G verzijama na kojim tržištima.

No, 5G, pa i same specifikacije uređaja, iako brutalne, pomalo su u drugom planu jer se i ovdje jako puno toga vrti oko kamere koja je većini kupaca prvi faktor kod odabira uređaja. Stoga su u Samsungu odlučili iskrcati gomilu novotarija, a tu se svakako ističe podrška za snimanje videa u rezoluciji 8K, koji ćete moći gledati na jako malom broju televizora koji to mogu i prikazati. Druga velika novina je 'Space Zoom', odnosno poseban naglasak je na uvećanju fotografija.

Galaxy S20 tako dolazi s trostrukom kamerom. Tu su dvije širokokutne leće od 12 megapiksela te telefoto leća od 64 megapiksela. Ovaj telefon ima 3x optički zum, a uz pomoć umjetne inteligencije nudi 30x uvećanje. S prednje strane nalazi se selfie kamera rezolucije 10 megapiksela.

Galaxy S20 Plus dijeli isti sustav kamera, ali dobio je i četvrtu leću, a radi se o dubinskom senzoru koji mu pomaže snimiti bolje portrete. Uz to, dijeli i jednake mogućnosti zumiranja te imaju istu prednju kameru.

Dok bi S20 i S20 Plus trebali ponuditi odlične performanse u svakoj situaciji, u Samsungu se najviše očekuje od telefona S20 Ultra koji ima za stepenicu bolje performanse. Ultra-širokokutna leća je ista kao i kod prethodnih uređaja, a radi se o senzoru od 12 megapiksela. Potom se tu nalazi i širokokutna leća od 108 megapiksela te telefoto leća od 48 megapiksela te dubinski senzor kao i kod Plusa. Glavna razlika u dizajnu telefoto leće za zumiranje je u načinu izrade, koja je kvadratna te podsjeća na onu s Huaweija P30 Pro. Radi se o sličnoj periskopskoj leći koja je ovdje postavljena horizontalno, dok je u Huaweiju bila vertikalna. Takva leća telefonu omogućuje 10x optičko zumiranje te čak 100x 'space zoom', odnosno uvećanje slike u suradnji hibridnog optičkog sustava i umjetne inteligencije. Tijekom kratkog isprobavanja, fotografije su izgledale respektabilno, no na detaljnom testu moći ćemo se uvjeriti u njegove mogućnosti i prikazati vam kako izgleda taj zum. Ultra je dobio i bolju prednju kameru, koja će vaše selfije snimati u rezoluciji od 40 megapiksela.

Kao što smo spomenuli, snimanje videa u 8K rezoluciji je također jedan od velikih noviteta S20 serije. Uz to, video će se moći emitirati na 8K Samsung televizorima ili direktno poslati na YouTube, a iz tog videa velike rezolucije moći ćete jednim klikom snimiti fotografiju od 33 megapiksela. U Samsungu su odlučili poboljšati niz detalja pri snimanju videa, pa je tako mod za dodatnu stabilizaciju slike još kvalitetniji, a bolje su i noćne snimke. Kvalitetnije su i super usporene snimke pri 960 sličica u sekundi, koje sada mogu trajati nešto dulje (0,8 na 1s).

Kako mnogi od nas fotografije i videa odmah dijelimo na društvenim mrežama, Samsung je u kameru uveo 'Single take' mod. On će odmah angažirati sve kamere, a umjetna inteligencija će upravljati svime i snimiti različite sadržaje, poput portreta, kratkog videa, najboljeg kadra, posebnih efekata...

Još jedan detalj kod koji bi telefon trebao raditi bolje nego prije su videopozivi. Samsung je sada radio s Googleom pa su Google Duo integrirali direktno u aplikaciju za pozive, što znači da se ne treba prebacivati iz imenika u drugu aplikaciju želite li nekog dobiti na videopoziv. Uz to, Google Duo sada ima FullHD rezoluciju te opciju za širokokutni video.

Što se samih tehnikalija tiče, S20, Plus i Ultra dolaze u dijagonalama od 6,2 te 6,7 i 6,9 inča. Telefoni su zbog novog formata (20:9) ekrana nešto uži, pa čak i divovski Ultra ne djeluje glomazno i nespretno. Usprkos razlike u dijagonali, svi imaju istu rezoluciju 3200x1440 piksela te podržavaju HDR10+. Bitna stvar kod samih ekrana je 120 Hz prikaz slike (koji nije uključen automatski) što bi trebalo biti od velike koristi kod igranja, pa će se tako na S20 moći igrati Forza Street.

Još jedna stvar koju dijele je i procesor - Exynos 990 u 7nm nanotehnologiji s osam jezgri. S20 dolazi sa 8 ili 12 GB RAM-a te 128 GB interne memorije, dok će S20 Plus imati varijantu sa 512 GB interne memorije. Ista će mogućnost biti i kod Ultre, no ovdje vam je na raspolaganju 12 ili 16 GB radne memorije. Ako vam ovaj memorijski kapacitet nije dovoljan, što bi kod 8K videa mogli i brzo napuniti, telefoni imaju prostor za MicroSD kartice (do 1TB).

Sa S20 serijom bi trebali imati i nešto više autonomije jer su u Samsungu ugradili veće baterije nego na lanjskim telefonima, pa će tako sada dolaziti sa 4000, 4500 te 5000 mAh baterijom u najvećoj Ultri.

S20 će kod nas biti u sivoj, plavoj i rozoj boji, S20 Plus u sivoj, crnoj i plavoj, dok će Ultra biti dostupan u sivoj i crnoj varijanti.

Prednarudžbe u Hrvatskoj za Galaxy S20 seriju počinju večeras u 21 sat, dok službena prodaja počinje 13. ožujka. Cijene počinju od 6.999 HRK za Galaxy S20, 7.799 HRK za Galaxy S20+ i 10.499 HRK za Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Z Flip

Paralelno uz S20 seriju, Samsung je predstavio i novi telefon sa savitljivim ekranom, Galaxy Z Flip te su potvrdili da će ga prodavati po cijeni od 1380 dolara, ali to se odnosi na SAD i Južnu Koreju gdje će biti dostupan već za Valentinovo.

Flip dolazi s, kako kažu u Samsungu, prvim savitljivim staklom koje štiti njegov 6,7-inčni ekran kad je telefon rasklopljen. U Samsungu su poučeni Foldom razvili i novu nevidljivu šarku koja bi trebala osigurati stabilno i jednostavno otvaranje i zatvaranje telefona, koji može ostati zatvoren pod različitim kutevima. Kad je zaklopljen, stane komotno u svaki džep ili torbicu.

Samsung je sa Googleom radio na Flex modu, odnosno korisničkom iskustvu koje bi trebalo olakšati korištenje ovog uređaja. Tako se, kad je otvoren, ekran dijeli na dva zaslona veličine 4 inča, što omogućuje da gledate video na gornjem dijelu, a na donjem odmah upisujete komentare ili tražite nove sadržaje.

Flip dolazi sa 6,7-inčnim ekranom (2636x1080), a s vanjske strane nalazi se 1,1-inčni Super AMOLED ekran za prikaz notifikacija. Dolazi s dvostrukom stražnjom kamerom od 12 megapiksela, dok je prednja kamera za selfije rezolucije 10 megapiksela.

Uz osamjezgreni procesor dolazit će sa 8/256 GB memorije te baterijom kapaciteta 3300 mAh, a navodi se i podrška za eSIM.

Na drugim tržištima može se očekivati 28. veljače, ali nije poznato još kad će biti kod nas.