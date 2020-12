Kineska sonda skupila uzorke s Mjeseca i vraća se na Zemlju

<p>Kineska sonda Chang'e 5 odvojila se u četvrtak od površine Mjeseca i vraća se na Zemlju, što je prvi pokušaj u više od 40 godina da donese uzorke sa Zemljina prirodnog satelita.</p><p>Modul koji se u utorak spustio na Mjesec, napustio ga je u četvrtak u 23.10 sati po pekinškom vremenu (16.10 sati po srednjoeuropskom), pokazuju snimke kineske javne televizije CCTV-a.</p><p>Inženjeri misije koji su netremice gledali u goleme zaslone dugo su pljeskali.</p><p>Modul s uzorcima pokrenuo je motor uzgonske sile 3000 tona i ušao u orbitu nakon šest minuta leta, objavila je državna svemirska agencija, a prenosi France Presse.</p><p>Kamenje je prvo stavljeno u podizni modul. Zatim će se presuti u "kapsulu za povratak" kojom će se dopremiti na plavi planet.</p><p>Ako se sonda vrati na Zemlju bez teškoća, Kina će biti treća zemlja koja je prikupila uzorke, nakon Sjedinjenih Država i bivšeg SSSR-a.</p><p>Istaknuvši da je misija tehnički iznimno zahtjevna, kineska javna televizija CCTV opisala je Chang'e 5 kao jednu od "najzamršenijih i najosjetljivijih" operacija u okviru državnog svemirskog programa.</p><p>Zadaća ove svemirske misije bila je probušiti tlo do dubine 2 metra, na području koje se dosad nije istraživalo - Oceanu oluja (Oceanus Procellarum na latinskom), koje je velika zaravan od lave.</p><p>Misija je nova etapa u kineskom svemirskom programu koji je početkom 2019. ostvario golem uspjeh spustivši istraživački lunarni modul na skrivenu stranu Mjeseca, što je bio prvi takav podvig u svijetu.</p><p>Ovo nije prvi put da azijski orijaš lansira sondu na Mjesec u okviru programa Chang'e - nazvanom po kineskoj mitskoj božici Mjeseca.</p><p>G. 2013. i 2019. spustio je na Mjesec dva daljinski upravljana manja robota nazvana Zečevi od žada.</p><p>Kina ulaže u svoj svemirski program milijarde eura ne bi li sustigla Europu, Rusiju i SAD.</p><p>Ljetos je na višemjesečno putovanje lansirala još jednu sondu na Mars, gdje tokom iduće godine planira 'provozati' malog daljinski upravljanog robota.</p><p>Usto planira sastaviti veliku svemirsku stanicu do 2022.</p><p>Uzorci kamenja trebaju se na Zemlju vratiti do sredine prosinca, na području Unutarnje Mongolije, na sjeveru Kine.</p><p>Ova misija, osim što je važna u znanstvenom pogledu, omogućit će Kini da ispita tehnologije važne za uspješan dovršetak projekta slanja ljudi na Mjesec do 2030.</p>