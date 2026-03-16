STIŽU ELEKTRIČNI B05 I B10

Kineski Leapmotor ima velike planove za Europu. Pokreću masovnu proizvodnju terenaca

Piše HINA,
Kineski Leapmotor ima velike planove za Europu. Pokreću masovnu proizvodnju terenaca
Foto: NQOBILE DLUDLA/REUTERS

Kineski Leapmotor objavio je u ponedjeljak da će u listopadu pokrenuti masovnu proizvodnju električnih sportskih terenaca u Španjolskoj. U listopadu 2023. godine multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je da će za oko 1,5 milijardi eura kupiti približno 20 posto udjela u Leapmotoru. Kompanije su osnovale i zajedničku tvrtku za proizvodnju i distribuciju automobila izvan Kine, s vlasničkim udjelima od 51 odnosno 49 posto.

Cilj je partnerstva povećati prodaju Leapmotora na visoko konkurentnom kineskom tržištu električnih automobila i proširiti njegovu prisutnost u inozemstvu, a prvo ciljano tržište bit će Europa, poručili su tada.

Zajednička tvrtka Leapmotor International trebala bi i proizvoditi vozila Leapmotora izvan Kine, oslanjajući se na Stellantisova proizvodna uporišta, rekao je u proljeće 2024. godine šef Stellantisa Carlos Tavares.

Odluka će se temeljiti na procjeni troškova i kvalitete, naglasio je tada Tavares, izdvojivši među mogućim lokacijama Stellantisovu tvornicu u poljskom Tychyju.

Prošli tjedan Stellantis je objavio da je izbor ipak pao na španjolski Figueruelas, u blizini Zaragoze. 

Masovna proizvodnja električnog sportskog terenca B10 u španjolskom pogonu krenut će od listopada, izvijestila je kineska tvrtka u ponedjeljak u izvješću o poslovnim rezultatima u 2025. godini.

Od 2027. Leapmotor planira i masovnu proizvodnju modela B05, stoji u izvješću.

Leapmotor je lani poslovao s neto dobiti od 0,54 milijarde juana (78,31 milijuna dolara), pokazalo je izvješće. U 2024. bio je u gubitku od 2,82 milijarde juana.

Prihod kineske tvrtke od prodaje električnih vozila i dijelova otprilike je udvostručen, na 62,01 milijardu juana. Leapmotor je lani kupcima isporučio gotovo 600 tisuća vozila, dvostruko više nego u 2024. Kupcima u inozemstvu isporučili su otprilike 67 tisuća vozila, stoji u izvješću.

U veljači ove godine Bloomberg je izvijestio, pozivajući se na upućene izvore, da Stellantis razmatra i mogućnost preuzimanja tehnologije kineskog partnera kako bi smanjio troškove za brendove poput Fiata, Opela i Peugeota.

Ako se Stellantis odluči za takav potez, bit će prvi veliki zapadni proizvođač vozila koji će koristiti arhitekturu i softver vozila za svoje europske modele, primijetio je Bloomberg.

Velika Volkswagenova ofenziva za 2026.: Stiže čak 20 modela!
VOLKSWAGEN IDE JAKO U 2026.

Velika Volkswagenova ofenziva za 2026.: Stiže čak 20 modela!

Nakon poslovno izazovne prošle godine, Volkswagen koncern za 2026. godinu najavljuje veliku tržišnu ofenzivu s planom predstavljanja više od dvadeset novih ili temeljito osvježenih modela. Njemački div namjerava se vratiti na staze rasta, s posebnim naglaskom na strateški važan segment malih električnih automobila, ali i na daljnje jačanje dominantne pozicije u SUV klasi. Šef prodaje marke Volkswagen, Martin Sander, potvrdio je kako se Wolfsburg priprema za "dosad neviđene aktivnosti lansiranja" novih vozila diljem svijeta, što uključuje sve od pristupačnih električnih automobila i novih hibrida do osvježenih verzija legendarnih modela.
Imate PS4? Loša vijest. Sony je najavio da će ugasiti podršku
KRAJ JEDNE ERE

Imate PS4? Loša vijest. Sony je najavio da će ugasiti podršku

Kraj legendarne gaming ere - Sony najavio gašenje podrške za PS4 do proljeća 2026. godine! Postojeće igre ostaju netaknute, ali novi naslovi neće imati starije mrežne funkcije. Vrijeme je za PS5 i budućnost.
Google Street View se vraća u Hrvatsku: Snimit će čak 10.000 km cesta od Osijeka do Visa...
EVO KAD KREĆU SNIMANJA

Google Street View se vraća u Hrvatsku: Snimit će čak 10.000 km cesta od Osijeka do Visa...

Osim Zagreba, Googleovi automobili vozit će ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina i Trogira, kao i drugih gradova.

