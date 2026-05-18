RAT ZA SAT OD 400 EURA: Policija suzavcem i psima na kupce, Swatch potaknuo ludilo!

Predstavljanje nove kolekcije satova "Royal Pop", nastale u suradnji Swatcha i luksuznog proizvođača Audemars Piguet, pretvorilo se u globalni kaos. Scene koje su obilježile vikend uključivale su masovne nerede, policijske intervencije i zatvaranje trgovina diljem Europe i SAD-a.

Neredi od Pariza do New Yorka

Kupci su satima, a u nekim slučajevima i danima, čekali u redovima kako bi se dočepali primjerka sata čija se cijena kretala oko 400 eura. No, umjesto mirne kupovine, lansiranje je eskaliralo u nasilje. Policija je morala intervenirati u Manchesteru, Cardiffu i Londonu, gdje su raspoređeni i policijski psi. Snimke s društvenih mreža prikazuju ljude kako se silom probijaju pokraj osiguranja, a u trgovačkom centru Trafford u Manchesteru izbila je i tučnjava. U Parizu je policija upotrijebila suzavac kako bi kontrolirala gomilu od 300 ljudi, dok je u Milanu također zabilježen fizički sukob. Slične scene viđene su u Nizozemskoj i drugdje, a jedan od kupaca u New Yorku opisao je situaciju ispred trgovine na Times Squareu kao "mosh pit".

Strategija koja se ponavlja

Ovo nije prvi put da Swatch koristi ovakvu marketinšku strategiju. Identičan scenarij viđen je 2022. godine s lansiranjem kolekcije MoonSwatch u suradnji s Omegom, koja je također izazvala globalnu pomamu. Model je isti: partnerstvo s ikonskim brendom visoke mode, niska maloprodajna cijena i lansiranje isključivo u fizičkim trgovinama s očito premalim zalihama. Iako je Swatch potvrdio da "Royal Pop" nije limitirana edicija, namjerno stvoreni osjećaj oskudice ponovno je doveo do kaotičnih scena.

Iznenađenje koje je postalo razočaranje

Dodatnu dimenziju cijeloj priči daje i sam proizvod. Dok su kolekcionari i entuzijasti očekivali cjenovno pristupačniju verziju kultnog ručnog sata Royal Oak, Swatch i Audemars Piguet predstavili su kolekciju od osam džepnih satova. Odluka je mnoge ostavila u nevjerici, a društvene mreže preplavili su komentari razočaranih kupaca koji su proizvod opisali kao "privjesak" ili "sat za oko vrata od 400 dolara". Za mnoge koji su kampirali ispred trgovina, ovo je otkriće bilo veliko razočaranje, a neki stručnjaci smatraju da bi ovakav potez mogao narušiti ugled brenda Audemars Piguet, poznatog po ekskluzivnosti i tradiciji.

Preprodaja cvjeta, brendovi šute

Dok su se iskreni zaljubljenici u satove osjećali prevarenima, preprodavači su iskoristili situaciju. Satovi kupljeni za otprilike 400 eura odmah su se pojavili na internetskim platformama po višestruko višim cijenama. Jedan kupac u New Yorku priznao je da je svoj primjerak, nakon pet dana čekanja, odmah prodao za 4000 dolara. Na eBayu su se primjerci prodavali i za 3000 funti. Unatoč globalnom kaosu i negativnim reakcijama, korporativni uredi Swatcha i Audemars Pigueta nisu izdali službena priopćenja, ostavljajući lokalne menadžere i policiju da se sami nose s posljedicama svoje marketinške kampanje. Čini se da je za brendove generirani "buzz" bio važniji od sigurnosti kupaca i vlastitog osoblja.

*uz korištenje AI-ja