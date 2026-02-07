Kinezi po četvrti put od 2020. lansirali svoju višekratnu raketu

Kina je po četvrti put od 2020. uspješno lansirala eksperimentalnu i višekratno upotrebljivu svemirsku letjelicu, koju je u orbitu odnijela raketa Dugi marš-2F iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu zemlje u subotu, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

Cilj misije jest ispitati tehnologiju višekratno upotrebljive letjelice koja pruža tehničku podršku za miroljubivo korištenje svemira, prema državnoj agenciji, koja nije objavila koliko dugo će letjelica ostati u orbiti.

U izvješću nisu pružene daljnje pojedinosti o tehnologijama koje se ispituju ni o tome na kojoj se visini letjelica kreće.

To je četvrti put da je Kina lansirala višekratno upotrebljivu svemirsku letjelicu od 2020.

Razvoj takvih letjelica smatra se ključnim za eventualno povećavanje učestalosti i smanjenje troškova svemirskih letova.

Kina je prvi put uspješno lansirala eksperimentalnu letjelicu u rujnu 2020. kada je u orbiti provela dva dana.

Svemirska letjelica lansirana u kolovozu 2022. se na Zemlju vratila u svibnju 2023., nakon 276 dana u orbiti, a letjelica lansirana u rujnu 2024. iz Jiuquana se uspješno vratila na predviđeno mjesto za slijetanje nakon 268 dana u orbiti, prema državnoj novinskoj agenciji.