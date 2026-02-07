Ford i Xiaomi razgovarali oko suradnje na autima u SAD-u?

Ford je, prema izvješću koje je Reuters prenio pozivajući se na Financial Times, navodno razgovarao s Xiaomijem o mogućoj suradnji u području električnih vozila, uključujući scenarij zajedničkog projekta ili lokalne proizvodnje u SAD-u. Da se takav dogovor stvarno razvije, bio bi to veliki iskorak za Xiaomi, kompaniju koja je ušla u autoindustriju s vlastitim električnim modelima i vrlo agresivnim planovima rasta, ali i potencijalno “najkraći put” prema američkom tržištu kroz partnerstvo s domaćim proizvođačem.

No priča se gotovo odmah prelomila na demantije. Ford je izvješće nazvao netočnim, a Xiaomi je također odbacio navode. U nekim izjavama koje su se pojavile nakon teksta, Xiaomi je dodatno naglasio da ne prodaje svoje proizvode i usluge u SAD-u i da ne pregovara o ulasku na tržište kroz takvu vrstu dogovora.

Jedan od razloga zašto su obje firme vjerojatno odmah skočile na ovu priču su odnosi dvaju zemalja koje su u zadnjih par desetljeća bile na rubu rata, a tržišta su im pak kontinuirano u sukobu. Bilo kakav dogovor dvaju strana bi uvelike ovisio i o politici, odnosno micanju tarifa i kojekakvih prepreka koje su u proteklim desetljećima stavljene kako bi spriječile upravo dolazak kineskih proizvoda na američko tržište i obratno. Ono što je još zanimljivo je kako bi se mnogi složili da Ford spada u 'najameričkije' kompanije na svijetu, s ogromnom tradicijom koja se na to poziva, tako da su vjerojatno svjesni da bi službeni deal s Kinom značio šok njihovim tradicionalnijim kupcima.

No, zašto je uopće nastala buka? Zato što sve više zapadnih proizvođača otvoreno priznaje da je Kina trenutno najbrža u razvoju određenih EV tehnologija i u optimizaciji troškova, pa se u industriji stalno vrte ideje o partnerstvima, licencama i zajedničkim platformama. Istovremeno, svaka priča o kineskim EV-ovima u SAD-u automatski postaje politički osjetljiva tema, zbog nacionalne sigurnosti, carina i šireg geopolitičkog okvira.

Ukratko, ovo je zasad brzo negirano, no i dalje je zanimljivo kao signal gdje automobilska industrija traži prečace: ili za brži razvoj električnih vozila, ili za smanjenje troškova, ili za ulazak na tržišta koja su sve zatvorenija. Ako se pojavi nešto službeno, to će biti vidljivo kroz konkretnu najavu partnerstva ili zajedničkog projekta, a ne kroz “neslužbene razgovore”, a kao što smo rekli, ovisit će i o politici.