King pomaže NATO-u u obrani od cyber napada, a to im je i najveći međunarodni projekt

Nakon prethodnog rada na NATO projektima, ovaj je projekt još jedan korak u nastavku širenja poslovanja KING ICT-a na zapadnoeuropska tržišta, kažu iz KING ICT

<p>KING ICT potpisao je novi ugovor s NATO-ovom Agencijom za komunikacije i informacije u području kibernetičke sigurnosti. To je dosad najveći međunarodni ugovor KING ICT-a, vrijedan 7,8 milijuna eura, a dobili su ga na međunarodnom natječaju.</p><p>Ugovor uključuje isporuku i implementaciju SIEM rješenja za upravljanje sigurnosnim zapisima i događajima s kompletnom, najsuvremenijom IT infrastrukturom te uslugama isporuke, implementacije, edukacije i jamstva.</p><p>SIEM rješenje ključan je sustav pri obavljanju zadaća obrane od kibernetičkih napada i koristit će se u sklopu usluga koje NATO Cyber Security Centre u sklopu NCIA agencije isporučuje NATO-u. Nakon prethodnog rada na NATO projektima, ovaj je projekt još jedan korak u nastavku širenja poslovanja KING ICT-a na zapadnoeuropska tržišta.</p><p>- Stručnjaci u hrvatskim tvrtkama imaju veliko znanje i iskustvo koje se cijeni na međunarodnoj razini. Zahvalni smo svima koji su nam ukazali povjerenje i postali dio tima ovog projekta ustupajući resurse. Raduje nas što smo dio priče u kojoj smo to mogli demonstrirati i dobiti povjerenje za ovako važan posao. Ovaj projekt vidimo kao veliku priliku i na nama je odgovornost u daljnjem dokazivanju naših sposobnosti u isporukama rješenja i usluga u najzahtjevnijim okruženjima i prema najstrožim standardima. To će, nadamo se, otvoriti brojna vrata i drugim hrvatskim tvrtkama i stručnjacima - kažu iz KING ICT-a.</p>