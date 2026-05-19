Koliko kamera za brzinu na hrvatskim cestama zapravo radi, a koliko ih je prazno?

Vozači na hrvatskim cestama svakodnevno prolaze pored brojnih kućišta za nadzor brzine, no prava je istina da tek manji dio njih aktivno snima prekršaje. Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) koristi taktiku "rotacije kamera", što znači da se aktivni uređaji redovito premještaju s jedne lokacije na drugu. Time se postiže psihološki efekt, a vozači nikada ne mogu biti sigurni koje "oko" ih gleda, a koje je samo prazna kutija, piše Autostart.