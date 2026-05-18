Musk izgubio protiv OpenAI-ja: Porota jednoglasno odlučila

Američka porota jednoglasno je u ponedjeljak presudila protiv Elona Muska u njegovoj tužbi protiv Sama Altmana i OpenAI-ja, utvrdivši da je Musk prekasno podnio tužbu, prenose mediji. Musk je podnio tužbu 2024. optužujući Altmana i suosnivača OpenAI-ja Grega Brockmana za nepravedno bogaćenje, a OpenAI za kršenje svoje dužnosti neprofitne organizacije pokretanjem profitnog krila i uzimanjem milijardi ulaganja od Microsofta. Musk je pomogao Altmanu osnovati OpenAI kao neprofitnu organizaciju 2015. godine, ali je napustio upravni odbor 2018. godine i više nema udio u tvrtki. Poroti je trebalo manje od dva sata da donese odluku, a prije nego su uopće došli do pitanja istinitosti Muskovih tvrdnji, presudili su da ih je iznio nakon isteka zastare.

Presuda je uslijedila nakon 11 dana svjedočenja i rasprava u kojima je Muskov i Altmanov kredibilitet bio pod višestrukim napadima.

Svaka strana optužila je drugu da je više zainteresirana za novac nego za služenje javnosti.

U svojoj završnoj riječi, Muskov odvjetnik Steven Molo podsjetio je porotu da je nekoliko svjedoka dovelo u pitanje Altmanovu iskrenost ili ga je nazvalo lažljivcem.

Musk je optužio OpenAI da nezakonito pokušava obogatiti investitore i insajdere na štetu neprofitne organizacije te da nije dao prioritet sigurnosti umjetne inteligencije.

OpenAI je uzvratio da je Musk taj kojemu je novac najbitniji te da je predugo čekao da optuži OpenAI za kršenje osnivačkog ugovora o izgradnji sigurne umjetne inteligencije u korist čovječanstva.

Osnivač ChatGPT-ja natječe se s tvrtkama za umjetnu inteligenciju kao što su Anthropic i xAI. Muskov xAI sada je dio njegove svemirske i raketne tvrtke SpaceX.