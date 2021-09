Uslijed pandemije s povećanim boravkom i nastavom kod kuće raste i izloženost djece i mladih sve većem broju online rizika što su potvrdile i relevantne organizacije koje se bave sigurnošću na internetu. Stoga je nužno preventivnim i edukativnim aktivnostima jačati digitalne kompetencije u području sigurnosti i zaštite u online svijetu kako djece i mladih, tako i roditelja te svih profesija koje rade s djecom i mladima i njihovim obiteljima - zaključak je okruglog stola na kojem se raspravljalo o izazovima digitalnog doba i kako zaštititi djecu od neželjenog sadržaja u online svijetu.

Raspravu je organizirao A1 u suradnji s Centrom za sigurniji internet, a sudjelovali su voditelj Centra Tomislav Ramljak, docentica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Lucija Vejmelka, voditelj Odjela prevencije PU osječko-baranjske Ivan Pakšić, pedagoginja OŠ Središće Tjaša Juraković Antolić, a održana je uz moderiranje direktorice Korporativnih komunikacija A1 Hrvatske Dubravke Štefanac Vinovrški.

- Zbog pandemije djeca i mladi više no ikad vrijeme provode pred ekranima uz mnogobrojne rizike koje donosi tehnologija. Potencijalne opasnosti koje vrebaju u tzv. digitalnoj džungli možemo osvijestiti provedbom preventivnih edukativnih projekata za djecu i roditelje i tako napraviti veliki iskorak prema zaštiti djece i mladih - istaknuo je Tomislav Ramljak.

Ujedno je najavio provođenje DeShame, prvog sustavnog međunarodnog istraživanja koje će produbiti spoznaje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca te saznati koliko su izloženi štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju.

Hrvatska je četvrta zemlja nakon Danske, Mađarske i Ujedinjenog Kraljevstva u kojoj će se provoditi ovo istraživanje, a vodit će ga Centar za sigurniji Internet i Pravni fakultet u Zagrebu u suradnji sa srednjim školama na području cijele Hrvatske. Doc.dr.sc. Lucija Vejmelka s Pravnog fakulteta u Zagrebu najavila je i novi sveučilišni program cjeloživotnog obrazovanja „Koristi i rizici modernih tehnologija“ osmišljen za stručnjake koji se u svom profesionalnom radu bave djecom i mladima. Kroz program stručnjaci imaju prilike u suvremenom obrazovnom procesu unaprijediti digitalne kompetencije u području sigurnog korištenja interneta i osiguranja digitalne dobrobiti.

I pedagoginja OŠ Središće iz Zagreba Tjaša Juraković Antolić podsjetila je na važnost koju internet ima za učenike u obrazovanju i životu koje je u digitalno doba nezamislivo bez elektroničkih uređaja i društvenih mreža. No, ne smije se zanemariti opasnost razvijanja ovisnosti: „Sve to može rezultirati zanemarivanjem školskih obveza, padom školskog uspjeha, nedostatkom koncentracije i pažnje na nastavi, ali i socijalnom deprivacijom što se onda odražava i na socijalnom, društvenom, fizičkom i mentalnom zdravlju mladih osoba. Kako do toga ne bi došlo tijekom cijele nastavne godine s učenicima provodimo preventivne interaktivne radionice i savjetovanja“.



Nakon rasprave glumci Ana Vilenica i Tomislav Krstanović za učenike OŠ Središće izveli su dijelove interaktivne predstave Abeceda interneta. Riječ je o novom edukativnom projektu pokrenutom u suradnji s A1 Hrvatska i Centrom za sigurniji Internet koji će se do kraja godine održavati u školama diljem Hrvatske, odnosno u Čepinu, Vukovaru, Novom Vinodolskom, Rijeci, Otočcu, Gračacu, Krku, Ražancu i drugim gradovima s ciljem edukacije učenika o odgovornom ponašanju na internetu.

Poticanje današnje rasprave o sigurnosti na internetu i novi edukativni formati poput predstave za djecu dio su strategije održivosti koju pod sloganom Čini pravu stvar i usvoji vještine budućnosti provodi A1 Hrvatska. Višegodišnji je partner s Centrom za sigurniji Internet u provedbi EU projekta Make Internet Safer and Good Place i edukativnih sadržaja poput aplikacije netHELP koja sadrži materijale o sigurnom korištenju interneta, prijavu negativnih sadržaja te savjetovanje mladih. Također, najavili su kako nastavljaju s edukacijama za roditelje učenika osnovnih škola o zaštiti djece u online okruženju. Svi zainteresirani roditelji mogu se prijaviti na web stranicama A1 Hrvatska. A1 Hrvatska potpisnik je Povelje o sigurnosti djece na internetu kojoj je cilj podizanje svijesti javnosti i roditelja te partner Dana sigurnijeg interneta kad se u školama diljem Hrvatske promiče sigurnost i odgovorno ponašanje u online okruženju.