Korisnički podaci 'podučavaju' Metin AI? Samo uz privolu, poručuju europski aktivisti

Američka tehnološka kompanija Meta trebala bi jasno od korisnika tražiti privolu za upotrebu njihovih podataka za podučavanje umjetne inteligencije, upozorila je austrijska udruga NOYB, zatraživši od skupine zemalja EU-a da hitno zaustave planirane izmjene u Metinoj politici zaštite privatnosti.

Metin je legitimni interes koristiti podatke za poduku i razvoj modela baziranih na generativnoj umjetnoj inteligenciji i drugih sličnih alata, tvrde u kompaniji. Glavni je izvor prihoda digitalnih tvrtki oglašavanje, a podaci se koriste za izradu personaliziranih oglasa.

Kompanija će od 26. lipnja, prema planiranim izmjenama, moći koristiti objave i privatne fotografije korisnika i podatke o njihovoj aktivnosti na internetu za podučavanje tehnologije AI-ja, upozoravaju u austrijskoj udruzi za digitalna prava NOYB (None of Your Business), koju je osnovao aktivist Max Schrems.

NOYB zato poziva regulatore u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Španjolskoj da odmah poduzmu mjere kako bi zaustavili najavljene promjene.

Austrijska udruga podnijela je već nekoliko tužbi protiv Mete i drugih velikih tehnoloških divova zbog navodnog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR), koje nosi kazne u protuvrijednosti do četiri posto globalnog prometa.

Sud EU-a riješio je pitanje "legitimnog interesa" još 2021. godine, upozorava Schrems.

"Sud EU-a već je jasno dao do znanja da Metin 'legitimni interes' nije nadređen pravu korisnika na zaštitu podataka kada je u pitanju oglašavanje", naglašava austrijski aktivist.

"Unatoč tome, tvrtka sada iznosi iste argumente u pitanju obuke nedefinirane 'AI tehnologije'. Čini se da Meta, ponovo, jednostavno ignorira presude Suda Europske unije", zaključuje Schrems.

Postupak uskraćivanja privole pritom je jako kompliciran, naglašava.

"Prebacivanje odgovornosti na korisnika potpuno je apsurdno. Na Meti je da od korisnika traži privolu, stoji u zakonu, a ne da im šalje dobro skriveni formular o uskraćivanju privole koji navodi na pogrešne zaključke", objašnjava Schrems.

"Ako Meta želi koristiti vaše podatke, mora od vas tražiti dozvolu. Umjesto toga, tjeraju korisnike da ih preklinju da im se podaci ne koriste". rekao je Schrems.