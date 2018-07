Kraj borama? Genetičari uspjeli obrnuti proces starenja kože

U jedinstvenoj studiji, genetičari sa Sveučilišta u Alabami uspjeli su obrnuti proces starenja kod miševa, tako što su otkrili koje promjene u stanicama izazivaju pojavu bora, padanje dlake i rast sijedih. Miševi su prvo terapijom umjetno postarani, a ukidanje te terapije dovelo je do uklanjanja boja i ponovnog rasta dlake u boji.

U prvom dijelu eksperimenta, koristili su se antibiotikom koji izaziva starenje tako što mitohondrije u stanicama čini disfunkcionalnima. Genetičari su namjerno izazvali starenje kod miševa tako što su im dodavali antibiotik doksiciklin u hranu i vodu. Doksiciklin utječe na enzim potreban za repliciranje mitohondrijske DNK, koji iscrpljuje zalihe i uzrokuje njihove disfunkcije, piše DailyMail.

Kako starimo, mitohondriji, koji su izvor stanične energije, počnu gubiti svoju funkciju. S obzirom da mitohondriji stvaraju oko 90 posto energije koja treba živim stanicama, opadanje njihovog funkcioniranja potiče razvoj bolesti karakterističnih za ljude starije životne dobi, primjerice kardiovaskularnih bolesti ili karcinoma.

Nakon četiri tjedna primjene doksiciklina, miševi su počeli sijediti i gubiti dlaku, postali su usporeni i letargični. Nakon četiri do osam tjedana, naborala im se koža.

