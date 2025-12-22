Obavijesti

OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Piše Stela Kovačević, Franka Bučar, Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 3 min
Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta

Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids. Julia i Dima Turkeev iz Ukrajine. Sa svojim kćerima Renatom i Lily osvojili su srca žirija i gledatelja te osvojili laskavu titulu najtalentiranijih. Njihov nastup bio je vrlo emotivan, a nakon nastupa uslijedio je obiteljski zagrljaj. Cijela Arena im je pljeskala, a Maja Šuput je brisala suze nakon njihove točke.

- Trenutno radimo u cirkusu i na turneji smo. Svaka 3-4 dana selimo se u novo mjesto. Svi zajedno živimo u kampu - rekli su prije nastupa. 

Inače, Julia i Dima s kćerima Renatom i Lily žive u Njemačkoj, a u Hrvatsku ih je dovela sudbina.

- U Njemačkoj smo upoznali djevojku Anicu Perić, koja nam je s tolikom toplinom pričala o Hrvatskoj da smo odlučili doći. I evo nas na pozornici s iskustvom koje ćemo pamtiti cijeli život - prisjetili su se. 

Njihova priča s akrobacijom počela je davno. S puno treninga, malenih pozornica i velikim snovima.

- Cirkuska umjetnost dio je naših života otkako pamtimo. Tijekom godina nastupali smo u mnogim zemljama, na raznim festivalima i predstavama. Svaka nova pozornica bila je još jedan korak naprijed - pričaju Julia i Dima.

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta.

- Još uvijek ne možemo vjerovati i u šoku smo. Kada su rekli da smo pobijedili, imali smo leptiriće u trbuhu i u glavi. Ma po cijelom tijelu - rekli su pa dodali:

- Pobjeda nas je jako iznenadila. Mi smo samo došli pokazati što znamo i uživati u tome što radimo. Pobjeda nam nikako nije bila cilj. Došli smo i prenijeti emociju. Hvala svima koji su glasali za nas - govore Julia i Dima Turkeev.

Rekli su i kako je to velika stvar za cijelu obitelj.

- Osobito je to velika stvar za djecu. Oni su maleni, a već su na tako velikoj pozornici kao što je Arena - ispričali su Ukrajinci.

Što se tiče planova, kažu kako bi se ovo ljeto voljeli vratiti u Hrvatsku i imati vlastiti open air show. Osvojili su i 30.000 eura, a već znaju na što će potrošiti nagradu.

- S obzirom na to da se ne možemo vratiti kući jer smo na turneji sa cirkusom, a ni u Ukrajinu zbog rata, ovo je savršena prilika da si kupimo svoju malu kućicu - govore.

