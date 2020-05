Legendarni Porsche 911 Targa se vraća: Otkrili detalje jurilice

Porsche je pokazao prve videozapise i fotografije novog modela 911 Targa koji bi se na tržištu trebao naći ovog ljeta. Ovo je čak osma generacija 911-ice u Targa verziji, a prvi model je predstavljen davne 1965.

Foto: Porsche



Targa je izravno nastala kako bi ponudila uživanje u vožnji bez krova bez da se izgube vozna svojstva klasičnog coupea. Naime, kabriolet je uklanjanjem krova izgubio velik dio svoje strukturalne čvrstoće, a ojačanja koja su ugrađivana nisu to dovoljno nadomještala te su jako utjecala na povećanje mase automobila. Targa je predstavljala kompromis kod kojeg je karoserija velikim dijelom sačuvana, masa ostala gotovo ista dok se središnji dio krova mogao ukloniti. I dok je Targa isprva svojim izgledom izazivala kontroverze, brzo je postala vrlo popularna jer je pružala mnogo bolja vozna svojstva i višu razinu sigurnosti od kabrioleta.

Foto: Porsche



I dok se kod prve generacije Targe krov skidao ručno, kod aktualnog modela on se električno sprema u stražnji dio automobila. Nova Targa nudit će se u verzijama Targa 4 i Targa 4S. Obje verzije imaju pogon na sve kotače, slabiji razvija 385 KS, a snažniji S model 450 KS. Targa 4 do 100 km/h ubrza za 4,2 sekunde i postiže maksimalnih 289 km/h, a snažniji model sprint do 100 km/h obavi za 3,6 sekundi i može pojuriti 304 km/h.

Foto: Porsche



Oba modela serijski su opremljena automatskim mjenjačem s osam brzina i dvostrukom spojkom, a snažniji 4S se može dobiti i u kombinaciji s novim ručnim mjenjačem koji ima čak sedam brzina. Nova Targa donosi i sve nove tehnologije koje su prošle godine predstavljene na novom 911. Auto je tako dobio InnoDrive sustav za pomoć u vožnji s adaptivnim tempomatom i Smartlift funkciju kojom se može programirati povećanje razmaka od tla. U seriji je i varijabilni ovjes PASM koji se automatski prilagođava uvjetima na cesti i stilu vožnje.



Nova generacija Targe na naše će tržište doći tijekom kolovoza. Osnovni model Porsche 911 Targa 4 stajat će 1.262.300 kuna, dok će cijena snažnijeg Targa 4S iznositi 1.412.800 kuna.