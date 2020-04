Lexus ES je drugačije, japansko shvaćanje premium limuzine

Lexus ES ima vrlo uglađeni hibridni pogon. On funkcionira zaista besprijekorno, vožnja je često nestvarno tiha, a potrošnja u gradu može biti manja i od 5,5 l/100 km. Sve ovo je za čistu peticu, no performanse baš i nisu. Čak 218 KS se baš ne osjeti, a dokaz za to je vidljiv i na papiru. Do 100 km/h za 8,9 sekundi još je dobro, no maksimalna brzina je ograničena na 180 km/h što će neke pomalo razočarati.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Ipak, po svemu drugom ovo je dostojan konkurent europskim premium modelima poput Mercedesa E-klase. Izvana ES izgleda moderno i upečatljivo, poput atraktivne sportske limuzine. Unutra oduševljavaju vrhunski materijali, izrada, a tu su i vrhunske tehnologije, izuzetno udobna vožnja, nevjerojatno niska razina buke u unutrašnjosti... Sve to je tipično premium. Smeta jedino neobično upravljanje infotainment sustavom putem nespretnog touchpada, no i na to se možete naviknuti. S druge strane cijena je dosta ispod razine cijene europskih konkurenata. Naime, oprema je prebogata, sastavljena po principu “nema što nema” i takav europski konkurent bi stajao i više od 650.000 kuna.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1680 kg

dimenzije: 498x187x155 cm

pogon: 2487 ccm + elektro

snaga: 160 kW/218 KS

0-100 km/h: 8,9 s

najveća brzina: 180 km/h

potrošnja: 4,5 l/100 km

cijena: 535.500 kn (testni model), 415.900 kn (osnovni model)

Testirani Lexus ES300 F-Sport Premium u opremi ima Mark Levinson premium audio, električni krovni otvor, električno otvaranje prtljažnika, električno pokretana i grijana sjedala...