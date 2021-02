Predviđanje tehnoloških napredaka i usluga koje je Bill Gates objavio 1999. godine ispalo je nevjerojatno precizno i točno. Pročitajte što je sve to vizionarski najbogatiji čovjek na svijetu predvidio prije 20 godina, što je govorio o pandemijama dok koronavirusa nije bilo ni na vidiku i od čega strahuje u budućnosti.

Web stranice za usporedbu cijena

Ovako je Bill Gates pisao 1999. godine: Doći će do razvoja automatiziranih usporedbi cijena koje će omogućavati da ljudi na jednom mjestu vide cijene s mnogih drugih web stranica, te tako izaberu najjeftiniji proizvod. Neovisno o kakvoj se vrsti proizvoda radi.

Ono što imamo danas: Postoji mnogo stranica za uspoređivanje cijena, na Googleu i Amazonu možete pronaći različite cijene za isti proizvod, a kod nas imamo stranice poput Nabava.net koju koriste mnogi u potrazi za najnižom cijenom proizvoda ili Komparea kad tražimo usporedbu cijena raznih osiguranja i drugih usluga.

Mobilni uređaji

Gatesovo predviđanje 1999.: Ljudi će hodati uokolo s malim uređajima koji će im omogućavati da ostanu u stalnom kontaktu i elektronski obavljaju posao gdje god da jesu. Moći će čitati vijesti, pratiti status svojih letova koje su kupili, pratiti informacije financijskih tržišta i raditi mnoge druge stvari na tim uređajima.

Ono što imamo danas: Imamo smartphone koje baš sve to čine.

Trenutno plaćanje preko interneta, bolje online zdravstvo

Gatesovo predviđanje 1999.: Plaćat ćemo račune i brinuti se za svoje financije na internetu, a sa svojim liječnicima ćemo komunicirati online.

Što možemo vidjeti danas: Online plaćanja su već godinama u uporabi i jednostavna za korištenje, kao i prebacivanje novca online i praćenje financijskih tržišta i svojih računa putem aplikacija. Liječnici uputnice i recepte šalju online, imamo servise poput Portal Zdravlja gdje možemo vidjeti sve naše preglede i lijekove.

Osobni asistenti i 'internet stvari'

Gatesovo predviđanje 1999.: Imat ćemo osobne pratitelje/asistente. Oni će se povezivati i sinkronizirati sve vaše uređaje na pametan način, bez obzira jeste li kod kuće ili na poslu i omogućavat će razmjenu podataka između uređaja. Provjeravat će vaše e-mailove i notifikacije i prezentirati vam ono što vam treba. Kada odete u dućan moći ćeš osobnom digitalnom asistentu reći koji recept želiš napraviti, a on će ti izlistati koje namirnice trebaš kupiti.

Što imamo danas: Najbliže tom izumu su servisi poput Siri, Google Asistenta ili Amazonove Alexe. Ti servisi prate našu lokaciju i kalendar i znaju kad trebamo krenuti da stignemo na let ili će nas preusmjeriti na putu do posla zbog prometne nesreće. Ako ih povežemo sa uređajima poput pametnih termostata oni će pratiti naše navike i automatski moći namjestiti temperaturu u našem domu. Uz to, možemo povezati i pametnu rasvjetu i streaming servise i svime upravljati preko tih asistenta koji, ako su povezani s kamerama, mogu i čuvati naš dom. Servis Beacons u Americi šalje korisnicima kupone iz dućana, prema onome što inače kupuju.

Video kod kuće

Gatesovo predviđanje 1999.: Stalni video prijenos iz vaše kuće bit će normalna pojava, te ćete znati kada vam netko dođe u posjet, a vi niste kod kuće.

Što imamo danas: Nadzorne kamere godinama su već u širokoj upotrebi. A danas su i sve manje i neupadljivije, a imamo i naprednije uređaje poput Ring brava s kamerom. Svemu tome možemo danas pristupiti uvijek i bilo gdje. A pandemija je ubrzala i proširila uporabu online video alata i proizvoda poput Zooma, Microsoft Teamsa, Skypea, video poziva putem Googlea, Facebooka, WhatsAppa, Vibera...

Društvene mreže

Gatesovo predviđanje 1999.: Privatne web stranice za prijatelje i obitelj s kojima ćete moći online chatati i planirati događaje bit će redovna stvar.

Što imamo danas: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... društvene mreže postale su neizostavni dio naših života.

Automatizirane promo ponude

Gatesovo predviđanje 1999.: Nakon što kupite neko putovanje, web stranice će vam nuditi preporuke aktivnosti na tom odredištu, kao i popuste i sve što bi vas tamo još moglo zanimati.

Što imamo danas: Stranice za putovanja nude vam najpovoljnije ponude prema vašim prethodnim putovanjima. Isto tako, takvi servisi danas povezuju svaki dio našeg putovanja, od transfera do zračne luke, avionskih karta, smještaja i aktivnosti. Google i Facebook vas prate oglasima prema vašoj lokaciji i interesima.

Pametno oglašavanje

Gatesovo predviđanje 1999.: Na digitalnim uređajima imat ćemo pametno oglašavanje. Gadgeti će znati ono što vas zanima i prikazivat će vam oglase koji su skrojeni prema vašim preferencijama.

Što imamo danas: Većina se online oglašavanja tako ponaša, oglašivači mogu ciljati korisnike prema onome što klikaju ili iskažu interes.

Online zapošljavanje

Gatesovo predviđanje 1999.: Oni koji traže posao moći će na internetu pretraživati koji se poslovi nude prema njihovim interesima, potrebama i vještinama.

Što imamo danas: Popularni LinkedIn omogućava korisnicama da objave svoje životopise i pronađu posao prema svojim interesima i potrebama. Ali i od ranije čitav niz specijaliziranih stranica objavljuje ponudu poslova i potencijalnih zaposlenika.

Biznis softver

Gatesovo predviđanje 1999.: Tvrtke će se moći natjecati za nove poslovne projekte online, bez obzira radi li se o građevini, produkciji filma ili oglašivačkom projektu. Velike tvrtke moći će online outsourcati dijelove projekta drugim tvrtkama.

Što imamo danas: Mnogi poslovni softveri fokusiraju se na društveni spektar i omogućavaju spajanje projekata ili bolju komunikaciju između različitih poslovanja i tvrtki.

No Gates je u posljednjih godinu dana bio u fokusu zbog svojih ranijih upozorenja da svijet neizbježno čeka pandemija. Evo što je nepune dvije godine prije nego što je pandemija pogodila svijet.

Gates je 2018. rekao: 'Stiže nam pandemija za koju nismo spremni'

- Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa - rekao je Bill Gates, otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja će po njemu uskoro "protutnjati svijetom". Gates je desetljećima bio najbogatiji čovjek na svijetu, a osnivač Microsofta otprije je poznat po svojim "proročanstvima" od kojih su se mnoga ostvarila. I dok nekima nije lako predvidjeti što će se točno dogoditi sutra, čini se kako je taj uspješni biznismen znao da će se neke stvari dogoditi i desetljećima unaprijed. Sada nažalost od čovječanstvu ne proriče tehnološki napredak, već globalnu zdravstvenu pandemiju koja bi u roku od šest mjeseci mogla ubiti preko 30 milijuna ljudi. "Nismo spremni" - Vjerujem kako se neće raditi o gripi, već o bolesti koju svijet još dosad nije vidio, a to će se dogoditi u nekom momentu u sljedećih 10 godina - rekao je Gates gostujući 2018. godine na raspravi o zdravstvenim prijetnjama koju je organiziralo Medicinsko udruženje Massachusetts i časopis New England Journal of Medicine. Bill Gates je rekao da, iako je obično najoptimističnija osoba u svakoj prostoriji, nažalost mora podsjetiti kako svijet velikim dijelom živi u uvjetima siromaštva te se mora više pozabaviti iskorjenjivanjem bolesti poput dječje paralize i malarije.

Nakon izbijanja pandemije koronavirusa teoretičari zavjere su u Gatesu našli dežurnog krivca te ga optuživali za 'kreiranje' pandemije kako bi putem cjepiva 'čipirao' ljude.

- Vjeruju li ljudi zbilja u te stvari? - zapita se Gates u nedavnom intervjuu za Reuters.

- Morat ćemo se o tome educirati i pokušati razumjeti. Kako sve ovo mijenja ponašanje ljudi? Zanima me na koje načine bismo to mogli svesti na najmanju moguću mjeru - dodao je.

Nova predviđanja: Umjetna inteligencija i bioterorizam

U novom intervjuu Gates se osvrnuo na pandemiju, ali i istaknuo, prema njegovom mišljenju, dvije ključne nadolazeće prijetnje.

- Nije dobar osjećaj kada za ovakvo što možeš kazati 'Rekao sam vam...'. Možda sam trebao biti uvjerljiviji? Postoje brojni respiratorni virusi i s vremenom na vrijeme doći će još jedan. Respiratorne bolesti su strašne jer još uvijek možete šetati naokolo, putovati avionom ili autobusom dok ste zarazni - za razliku od nekih drugih bolesti poput ebole gdje zalegnete u bolnički krevet.

Zašto se nije više napravilo po pitanju zaštite? Postoje rizici poput potresa koji se stalno ponavljaju, ili ratovi, požari, uragani... Pandemije ne dolaze toliko redovito i misli se da idućih godina neće biti problem pa da se ne treba ulagati toliko novaca u to. Ova pandemija će nas natjerati da shvatimo kako to treba biti prioritet - izjavio je.

Komentirao je i glavne prijetnje s kojima se danas suočavamo, a na njih nismo spremni.

- Jedno su klimatske promjene. Svake godine umirat će više ljudi nego što je umrlo u ovoj pandemiji - rekao je pa dodao: 'Bioterorizam. Netko tko želi prouzročiti štetu može umjetno stvoriti virus, što znači da je šansa za time puno veća nego za prirodne epidemije kao što je ova trenutna', zaključio je i dodao kako čovječanstvo nema dovoljnu moć da zaustavi pandemije.

Ranije je Gates upozorio i na inteligentne robote koji će ugroziti čovječanstvo.

- Strah me umjetne inteligencije. Prvo će obavljati poslove umjesto ljudi i to će biti dobro, no nekoliko desetljeća kasnije bit će toliko inteligentni da će biti zabrinjavajuće - kazao je Gates.