Za neke altruistični humanist, za druge beskrupulozni biznismen u pozadini teorija zavjere - jedno je sigurno, Bill Gates je uspješan čovjek čije riječi ne treba uzimati olako.

Naime, taj je osnivač Microsofta još 2015. rekao 'stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo na nju kao za rat, pravimo se da se ništa ne događa', a isto ponovio u studenom 2019. godine otkrivajući svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja će po njemu uskoro 'protutnjati svijetom'.

Također, već je tada prorekao kako će biti riječ o bolesti koja će se širiti slično kao gripa, no to neće biti gripa već 'bolest koju svijet još dosad nije vidio, a to će se dogoditi u nekom momentu u sljedećih 10 godina'.

Zlokobna upozorenja

Danas, u 2021., nakon godinu dana borbe s koronavirusom te brojnim preprekama i promjenama koje je epidemija donijela za cijeli svijet, njegovo proročanstvo kao da se ostvarilo. No, Gates nije 'gotov' s upozorenjima, pa je tako za njemačke medije izjavio da nam vjerojatno stiže još jedna koja bi mogla biti i do 10 puta gora od Covida.

- Ova je pandemija loša, no buduća pandemija mogla bi biti 10 puta ozbiljnija - rekao je te apelirao na vlade svijeta da se bolje pripreme na zdravstvene prijetnje koje nam stižu.

- Trenutačno za nekontrolirano širenje nekog takvog ili još opasnijeg virusa nismo spremni - prenosi njegove riječi Entrepreneur.

Ipak, kaže da postoji 'pozitivna strana Covida, ako je se takvom može nazvati, a to su dosadašnje lekcije koje nam je dala, a ojačale su nas i educirale.

Također, dodao je da se ova trenutna pandemija razvila prije pet godina, svijet ne bi imao cjepivo u tako kratkom vremenu, pa je čestitao znanstvenicima na postizanju tako brzog napretka u razvoju injekcije. Pozvao je vladare da da pravedno distribuiraju cjepivo i istaknuo kako se nada da će se situacija ipak promijeniti tijekom sljedećih godina.

- Tome će sigurno doprinijeti i daljnji napredak znanosti i tehnologije te ćemo, osim epidemioloških znanja koja smo stekli tijekom korone, moći iskoristiti sve prednosti lijekova, testiranja, cjepiva ... - ističe Gates.