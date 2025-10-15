Obavijesti

WAYMO STIŽE 2026.

Robotaksiji stižu i na europske ulice, Waymo kreće u Londonu

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Daniel Cole

Prema priopćenju Waymoa, testne vožnje u Londonu započet će u nadolazećim mjesecima, ali uz prisustvo obučenih sigurnosnih stručnjaka za volanom. Tvrtka planira pokrenuti komercijalnu uslugu 2026. godine

Američka kompanija Waymo, podružnica Alphabeta, službeno je potvrdila da u Londonu planira pokrenuti svoj prvi europski servis autonomnih taksija. Britanska prijestolnica tako će postati prvi grad u Europi u kojem će stanovnici i turisti moći naručiti vožnju robotaksijem bez vozača, sličnu onima koje već funkcioniraju u San Franciscu, Los Angelesu i još nekoliko američkih gradova.

Testne vožnje već ove godine

Prema priopćenju Waymoa, testne vožnje u Londonu započet će u nadolazećim mjesecima, ali uz prisustvo obučenih sigurnosnih stručnjaka za volanom. Tvrtka planira pokrenuti komercijalnu uslugu 2026. godine, uz odobrenje britanskih regulatora i lokalnih vlasti.

U Londonu će Waymo koristiti električne Jaguar i-PACE modele, opremljene vlastitim Waymo Driver autonomnim sustavom koji kombinira lidar, radar i napredne kamere za navigaciju bez vozača. Operativni partner bit će Moove, britanska kompanija koja će brinuti o održavanju, punjenju i čišćenju vozila.

TESTIRANJE U AMERICI VIDEO Pogledajte kako vozi Teslin robotaksi: Prepoznaje znakove, ali zna se zblesirati
VIDEO Pogledajte kako vozi Teslin robotaksi: Prepoznaje znakove, ali zna se zblesirati

Povezanost s Oxfordom i širenje izvan SAD-a

Waymo u Ujedinjenom Kraljevstvu već ima inženjerske timove u Oxfordu i Londonu, a globalno posluje u Los Angelesu, Phoenixu, San Franciscu, Atlanti i Austinu, s planovima za širenje u Miami i Washington D.C.. Osim Londona, jedini grad izvan SAD-a gdje tvrtka trenutno testira svoje usluge je Tokio, gdje su probne vožnje započele početkom 2025.

Sigurnost i prednosti tehnologije

Waymo tvrdi da su njihova vozila pet puta rjeđe uključena u prometne nesreće s ozljedama, te čak dvanaest puta rjeđe u one s ozlijeđenim pješacima, u usporedbi s vožnjama koje obavljaju ljudi. Tvrtka navodi da je do sada prevezla više od 10 milijuna putnika i zabilježila 100 milijuna kilometara potpuno autonomne vožnje na javnim cestama.

Suizvršna direktorica Tekedra Mawakana poručila je da “Waymo pokazuje kako se odgovorno može proširiti potpuno autonomna usluga prijevoza te kako ona može povećati sigurnost i dostupnost mobilnosti”.

MUKE PO PROJEKTU HALO, TAKSI, GDJE SI? Rimčev je robotaksi u slijepoj ulici, rokovi su probijeni, a milijuni se troše
HALO, TAKSI, GDJE SI? Rimčev je robotaksi u slijepoj ulici, rokovi su probijeni, a milijuni se troše

Konkurencija i podrška britanskih vlasti

Pored Waymoa, britanski startup Wayve (kojeg podržavaju SoftBank i Microsoft) također planira pokrenuti pilot-projekt robotaksija u Londonu iduće godine, ali koristi tehnologiju temeljenu isključivo na kamerama – pristup sličan Teslinom.

Britansko Ministarstvo prometa nedavno je objavilo da će ubrzati regulatorni okvir za testiranja autonomnih vozila, a Zakon o automatiziranim vozilima trebao bi u potpunosti stupiti na snagu krajem 2027. godine.

Ministrica prometa Heidi Alexander pozdravila je dolazak Waymoa u London, istaknuvši da će “razvoj sektora autonomnih vozila otvoriti nova radna mjesta, privući investicije i ojačati poziciju Ujedinjenog Kraljevstva kao globalnog tehnološkog lidera.”

