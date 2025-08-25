'Lucy' je jedan od najstarijih predaka čovjeka, njene kosti su na rijetkoj izložbi u Pragu

Svjetski poznati fosil hominida "Lucy" prvi put je izložen u Europi na izložbi u Pragu o evoluciji čovječanstva. Djelomični kostur iz Etiopije vrhunac je rijetke izložbe u Nacionalnom muzeju u Češkoj, svečano otvorene u ponedjeljak u prisustvu američkog paleontologa Donalda Johansona koji je pronašao Lucy.

Originalne kosti stare 3,2 milijuna godina bit će izložene u Pragu samo do 23. listopada, a potom se vraćaju u osigurani trezor Nacionalnog muzeja Etiopije u Addis Abebi.

Foto: Eva Korinkova

"Lucy" je bila globalna senzacija kad je iskopana i još uvijek izgleda onako kako je izgledala prije više od 50 godina, rekao je Johanson.

Dodao je da ona ostaje važan dokaz da korijeni čovječanstva leže u Africi. „Svi dijelimo zajedničko podrijetlo, ujedinjuje nas naša prošlost“, naglasio je Johanson.

Napomenuo je da je izumrla vrsta ljudskog pretka Australopithecus afarensis, kojoj je pripadala Lucy, živjela milijun godina, dok moderni ljudi postoje samo nekoliko stotina tisuća godina.

Foto: Eva Korinkova

"Lucy" je otkrivena krajem 1974. godine u Afarskom trokutu kao najkompletniji kostur ranog hominida do tada pronađen.

Slaveći svoje otkriće kasnije te večeri, istraživački tim je više puta pustio pjesmu Beatlesa "Lucy In The Sky With Diamonds", koja je inspirirala izabrano ime.

Foto: Eva Korinkova

"Lucy" će se prvi put izložiti uz izvanredno očuvani kostur djeteta po imenu "Selam" (Mir) u Pragu.

Poznata je i kao "Djevojčica iz Dikike" prema mjestu otkrića u Etiopiji.