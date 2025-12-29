Obavijesti

Tech

Komentari 5
PRODAJA U PLUSU

Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli
Foto: Canva

Prodaja električnih auta u Europi ove godine ozbiljno raste, a brojke za kraj 2025. izgledaju sve bolje. U prvih 11 mjeseci registrirano je gotovo 2,3 milijuna potpuno električnih vozila, uz rast od oko 27%.

Električni auti i plug in hibridi u Europi su u 2025. zabilježili velik rast prodaje, pokazuju podaci za razdoblje do kraja studenoga. U studenome je registrirano 253.768 potpuno električnih auta, što je oko 37% više nego u istom mjesecu prošle godine. Plug in hibridi su u istom razdoblju došli do 112.287 registracija, uz rast od oko 34% na godišnjoj razini. To je još jedan signal da se tržište, unatoč svim pričama o usporavanju, u praksi i dalje pomiče prema elektrifikaciji.

Kad se zbroji cijela godina do kraja studenoga, u Europi je registrirano 2.276.161 potpuno električno vozilo, što je oko 27% više nego lani. Plug in hibridi su došli do 1.139.192 registracije, uz rast od oko 33%. U prijevodu, struja i punjenje iz utičnice rastu brže od većine klasičnih kategorija, a bez tog rasta ukupno tržište bi izgledalo slabije.

Zanimljivo je da se promjena ne vidi samo kroz “jedan hit model”, nego i kroz širu sliku proizvođača. U studenome su među najprodavanijim električnim modelima bili Tesla Model 3 i Model Y, a snažno se gura i Škoda Elroq. Kod brendova, Volkswagen je u studenome bio na vrhu po broju registracija električnih auta, a Tesla odmah iza, uz sve jaču konkurenciju, uključujući kineske marke koje sve češće ulaze u top liste.

Za kupce ova dinamika obično znači dvije stvari. Ponuda će u 2026. biti još šira, posebno u srednjem rangu gdje se vodi najveća bitka, pa će biti više izbora za sličan budžet. Istovremeno, kako se tržište puni novim modelima, proizvođači će sve češće pokušavati privući kupce opremom i akcijama, što je dobra vijest ako pratite cijene i čekate pravi trenutak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Sramite se svoje gmail adrese? Sad ćete ju moći I promijeniti
UVIJEK IMA I ALI

Sramite se svoje gmail adrese? Sad ćete ju moći I promijeniti

Google je tiho krenuo testirati mogućnost promjene @gmail.com adrese, što do sada praktički nije bilo moguće bez otvaranja novog računa. Opcija se zasad pojavljuje postupno i izgleda da je prvo dostupna dijelu korisnika u Indiji. Ako dođe šire, mnogima će riješiti problem “nezgodne” stare adrese koja je vezana uz sve Google usluge.
Misterij planeta koji ne bi trebao postojati. Znanstvenici još ne znaju kako je nastao
SVEMIR KRIJE TAJNU

Misterij planeta koji ne bi trebao postojati. Znanstvenici još ne znaju kako je nastao

Zemlja, Venera i Mars imaju jezgre bogate željezom koje čine otprilike polovicu njihovog radijusa. Kod ovog planeta je situacija potpuno drugačija
Englezi uvode AI koji predviđa kad će biti veće gužve na Hitnoj
AI ZA HITNU POMOĆ

Englezi uvode AI koji predviđa kad će biti veće gužve na Hitnoj

Engleske bolnice počele su koristiti AI alat koji predviđa kad će hitni prijemi biti najopterećeniji, kako bi se unaprijed rasporedilo osoblje i oslobodili kreveti. Time se nadaju postići manje improvizacije u zadnji čas i kraća čekanja kad krene zimski val pacijenata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025