Električni auti bilježe ogroman rast prodaje u Europskoj uniji, ovo su najpopularniji modeli

Električni auti i plug in hibridi u Europi su u 2025. zabilježili velik rast prodaje, pokazuju podaci za razdoblje do kraja studenoga. U studenome je registrirano 253.768 potpuno električnih auta, što je oko 37% više nego u istom mjesecu prošle godine. Plug in hibridi su u istom razdoblju došli do 112.287 registracija, uz rast od oko 34% na godišnjoj razini. To je još jedan signal da se tržište, unatoč svim pričama o usporavanju, u praksi i dalje pomiče prema elektrifikaciji.

Kad se zbroji cijela godina do kraja studenoga, u Europi je registrirano 2.276.161 potpuno električno vozilo, što je oko 27% više nego lani. Plug in hibridi su došli do 1.139.192 registracije, uz rast od oko 33%. U prijevodu, struja i punjenje iz utičnice rastu brže od većine klasičnih kategorija, a bez tog rasta ukupno tržište bi izgledalo slabije.

Zanimljivo je da se promjena ne vidi samo kroz “jedan hit model”, nego i kroz širu sliku proizvođača. U studenome su među najprodavanijim električnim modelima bili Tesla Model 3 i Model Y, a snažno se gura i Škoda Elroq. Kod brendova, Volkswagen je u studenome bio na vrhu po broju registracija električnih auta, a Tesla odmah iza, uz sve jaču konkurenciju, uključujući kineske marke koje sve češće ulaze u top liste.

Za kupce ova dinamika obično znači dvije stvari. Ponuda će u 2026. biti još šira, posebno u srednjem rangu gdje se vodi najveća bitka, pa će biti više izbora za sličan budžet. Istovremeno, kako se tržište puni novim modelima, proizvođači će sve češće pokušavati privući kupce opremom i akcijama, što je dobra vijest ako pratite cijene i čekate pravi trenutak.