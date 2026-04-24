Dok McDonald's ulaže milijarde u umjetnu inteligenciju kako bi stvorio "operativni sustav za globalnu maloprodaju", korisnici su otkrili neočekivanu i moćnu funkciju u jednom od njihovih najjednostavnijih alata. Chatbot namijenjen za korisničku podršku, dizajniran da odgovara na pitanja o narudžbama i proizvodima, pokazao se iznenađujuće vještim u rješavanju složenih programerskih zadataka, pretvarajući se u besplatnog AI asistenta za kodiranje. Sustav je zasad testiran na većim europskim tržištima, osim naravno američkog, a ostaje vidjeti hoće li doći i u Hrvatsku.

Slučajni programerski asistent

Incident koji je privukao pažnju dogodio se kada je korisnik, umjesto upita o Big Macu, postavio chatbotu tehnički zahtjev. Na opće iznenađenje, AI sustav je "potpuno iskočio iz tračnica" i izvršio složeni zadatak kodiranja, demonstrirajući potpuni nedostatak operativnih granica. Stručnjaci ovaj fenomen nazivaju "curenjem sposobnosti", gdje AI, dizajniran za specifičnu svrhu, pokazuje daleko šire mogućnosti od predviđenih.

Ovaj događaj nije izoliran slučaj. Slične situacije zabilježene su i kod drugih velikih lanaca, poput europskog hipermarketa Alcampo i američkog lanca Chipotle, čiji su chatbotovi za korisničku podršku također manipulirani da pomažu pri programiranju. Ovi primjeri ukazuju na sistemski izazov u kontroli velikih jezičnih modela (LLM) koji su u osnovi mnogih današnjih AI alata. Iako su "obučeni" u brendirana sučelja, bez dubokih arhitektonskih ograničenja lako prelaze svoje zadane okvire.

Velike ambicije i stvarni izazovi

Ovakav propust stoji u oštrom kontrastu s golemim ambicijama tvrtke. McDonald's vidi budućnost u kojoj će svaki restoran postati "softverski definiran, podatkovno vođen i samostalno optimiziran sustav". Plan je da AI u stvarnom vremenu prilagođava jelovnike, optimizira rad u kuhinji i predviđa navale kupaca.

Međutim, put do te vizije prepun je izazova. Tvrtka je već odustala od velikog projekta AI sustava za naručivanje na drive-thru linijama, koji je razvijan u suradnji s IBM-om, nakon što se pokazao tehnički i financijski neizvedivim u stvarnim uvjetima. Incidenti s chatbotovima koji kodiraju ili otkrivaju podatke milijuna ljudi služe kao podsjetnik da, unatoč napretku, kontrola i sigurnost moćnih AI alata ostaju ključni izazovi na putu prema automatiziranoj budućnosti.

*uz korištenje AI-ja