Merdedes GLC obara s nogu i opravdava svoju veliku zvijezdu

Mercedes u ponudi ima dva veća i impresivnija SUV-a, no i GLC je dovoljan da obori s nogu. Ovaj SUV srednje klase izvana izgleda izuzetno dojmljivo, no još je bolje kad uđete u unutrašnjost. U konkurenciji s Audijem Q5 i BMW-om X3, GLC ovdje ostavlja najbolji dojam. Redizajnom je dobio digitalne instrumente, novi upravljač, novi infotainment i MBUX tehnologiju “umjetne inteligencije”. Kvaliteta materijala ostavlja bez riječi, ovo je unutrašnjost iz koje ne želite izaći ni kad stignete na odredište.

Foto: Jurica Galoić/Pixell

Po snazi motora ispod testiranog 220d postoji još samo jedan GLC, a snažniji modeli dosežu i 510 KS. Po tome bi se stekao dojam do ovo nije posebno jak auto, no 194 dizelskih konjskih snaga itekako je dovoljno za veliki i prilično teški SUV. Potvrđuje to i ubrzanje do 100 km/h. Samo 7,9 sekundi već je vrhunska sportska vrijednost. Pa iako se i u zavojima vozi neočekivano brzo i dobro, ovaj SUV ipak ne stavlja sportske karakteristike u prvi plan. Važniji je komfor.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Oduševljava tišina u kabini, jedino kad malo jače stišćete gas primjećujete “brundanje” dizelskog motora. Pri nježnijoj vožnji GLC je tih, 9-brzinski automatski mjenjač mijenja glatko i neprimjetno, a ovjes “upija” neravnine tako efikasno da jedva primijetite i grublje ležeće policajce. Nakon nekoliko dana vožnje u ovom autu zapitat ćete se može li bolje? Naravno da može, no teško za ovaj iznos. Oni koji traže impresivniji SUV morat će potražiti nešto u rangu milijun kuna.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

TEHNIČKI PODACI:

masa: 1835 kg

dimenzije: 466x189x164 cm

obujam: 1950 ccm

snaga: 143 kW/194 KS

0-100 km/h: 7,9 s

najveća brzina: 215 km/h

potrošnja: 5,4 l/100 km

cijena: 583.657 kn (testni model), 424.984 kn (osnovni model)

Testirani Mercedes GLC 220d 4MATIC u opremi ima paket AMG line, HDD navigaciju, digitalne instrumente, grijana kožna sjedala...