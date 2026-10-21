Meta kršila privatnost podataka i obmanjivala korisnike. Mora platiti 25 milijardi dolara

Meta je u srijedu, odlukom suda u Novom Meksiku, kažnjena s 25 milijardi dolara u sklopu postupka zbog kršenja privatnosti podataka, koji je proizašao iz skandala tvrtke Cambridge Analytica od prije gotovo deset godina, piše CNBC.

Kazna, objavljena u sudskom podnesku, izrečena je nakon što je porota u rujnu na sudu u Santa Feu utvrdila da je tehnološki div odgovoran za obmanjivanje građana te savezne države u pogledu načina na koji štiti i prikuplja korisničke podatke te sprječava širenje štetnog sadržaja na svojim platformama.

Iako je porota zaključila da je Meta počinila više od 43 milijuna povreda državnog zakona o nepoštenim poslovnim praksama, pri čemu je za svaku povredu bila predviđena građanska kazna do 5.000 dolara, konačan iznos kazne odredio je sudac u Novom Meksiku. U sudskom podnesku objavljenom u srijedu navedeno je da je državi dosuđeno 219,5 milijardi dolara, no kazna je na kraju smanjena na 25 milijardi dolara.

„Izvanredno velik broj namjernih povreda koje je utvrdila porota, trajanje i ponavljanje takvog postupanja, širina područja u kojima su se povrede dogodile, uključenost visokih dužnosnika Facebooka, veličina publike kojoj su poruke bile upućene u Novom Meksiku te očita namjerna i sustavna priroda ponovljenih netočnih tvrdnji Facebooka, utvrđena tijekom suđenja, opravdavaju izricanje najviše kazne dopuštene Zakonom Novog Meksika o nepoštenim poslovnim praksama – 5.000 dolara za svaku povredu koju je utvrdila porota”, napisao je u sudskom podnesku sudac Okružnog suda Novog Meksika Francis Mathew.

Sudac je dodao da će se na iznos kazne obračunavati kamate po stopi od 15 posto godišnje sve dok kazna ne bude u cijelosti plaćena.

CNBC je kontaktirao Metu radi komentara na odluku o kazni.

Meta je ranije riješila razne tužbe povezane s privatnošću podataka koje su proizašle iz skandala Cambridge Analytica diljem Sjedinjenih Američkih Država, u sklopu sveobuhvatne nagodbe vrijedne gotovo 17 milijardi dolara, postignute u kolovozu s koalicijom državnih odvjetnika u odvojenom saveznom postupku povezanom sa sigurnošću djece i mentalnim zdravljem. Međutim, budući da Novi Meksiko nije bio dio te nagodbe, postupak te savezne države zbog povrede privatnosti podataka, proizašao iz skandala Cambridge Analytica, nastavljen je suđenjem u rujnu.

Meta je 2022. pristala platiti 725 milijuna dolara kako bi okončala kolektivnu tužbu koja je također proizašla iz skandala Cambridge Analytica, izbio kojeg je 2018. godine. Taj je skandal ozbiljno uzdrmao tvrtku na čijem je čelu Mark Zuckerberg, još prije nego što je službeno promijenila ime u Meta. U središtu slučaja bile su optužbe da je konzultantska tvrtka za politička pitanja Cambridge Analytica nepropisno pristupila podacima 87 milijuna korisnika, što je otvorilo pitanja o načinu na koji Facebook postupa s korisničkim podacima.

Sudac Mathew u podnesku je naveo da „Facebook nije proveo sveobuhvatnu istragu koju je obećao” nakon otkrivanja slučaja Cambridge Analytica.

„Pritisak visokih rukovoditelja da se troškovi drže pod kontrolom, nedostatak dostatnih resursa za provedbu pravila, neadekvatne istražne metode i želja da se ne stvori presedan za buduće istrage” – sve je to pridonijelo onome što je sudac opisao kao Facebookovu internu istragu koja je bila „namjerno neučinkovita”, navodi se u sudskom podnesku.

Bivši glavni državni odvjetnik Novog Meksika Hector Balderas prvotno je 2021. podnio tužbu države povezanu sa slučajem Cambridge Analytica, dok je aktualni državni odvjetnik Raúl Torrez nadzirao povezano suđenje.

Torrez je također vodio postupak protiv Mete u Novom Meksiku povezan sa sigurnošću djece, koji je u ožujku rezultirao odlukom porote da društvena mreža mora platiti 375 milijuna dolara zbog kršenja državnog zakona o nepoštenim poslovnim praksama. Sudac u Novom Meksiku naknadno je naložio Meti da uplati 567 milijuna dolara u fond za sanaciju štete, u sklopu druge faze postupka, u kojoj je utvrđeno da su postupci te tehnološke tvrtke predstavljali javnu smetnju.

Meta je izjavila da se ne slaže s tom sudskom odlukom u Novom Meksiku te da je namjerava osporiti žalbom.