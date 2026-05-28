Meta za Facebook, Instagram i WhatsApp uvodi pretplate

Meta je najavila globalno uvođenje pretplatničkih planova za svoje ključne platforme - Facebook, Instagram i WhatsApp. Tvrtka je također otkrila kako uskoro stižu i novi, napredniji planovi namijenjeni korisnicima Meta AI-ja, kreatorima sadržaja i poslovnim korisnicima, što označava značajan zaokret u njihovoj dosadašnjoj poslovnoj strategiji.

Što donose novi 'Plus' paketi

Pretplatnički planovi nazvani Facebook Plus i Instagram Plus koštat će 3,99 američkih dolara mjesečno, dok će cijena za WhatsApp Plus iznositi 2,99 američkih dolara mjesečno. Iz Mete su pojasnili kako će ove "Plus" pretplate postojati usporedno s već postojećom uslugom Meta Verified i neće je zamijeniti. Korisnici koji se odluče za pretplatu na Facebooku i Instagramu dobit će pristup nizu ekskluzivnih značajki. Među njima su napredni uvidi u statistiku Storyja, poput broja ponovnih pregleda, mogućnost stvaranja neograničenog broja prilagođenih lista publike izvan postojeće opcije "Close Friends" te produljenje trajanja Storyja preko standardna dvadeset četiri sata.

Dodatne pogodnosti uključuju mogućnost pregleda Storyja prije objave, pretraživanje popisa gledatelja te objavljivanje postova izravno na profilu, bez da se prikazuju u feedovima pratitelja. Pretplatnici će također moći koristiti animirane reakcije "Super Heart", prilagođene ikone aplikacija i fontove za biografiju na profilu, kao i mogućnost postavljanja dodatnih istaknutih objava. S druge strane, kako je izvijestila GSM Arena, WhatsApp Plus donosi značajke poput prilagođenih melodija zvona, novih tema za aplikaciju, podršku za veći broj zakačenih razgovora, dodatne pakete naljepnica i napredne opcije prilagodbe popisa.

Strateški zaokret i napredniji 'Meta One' planovi

Osim osnovnih "Plus" paketa, Meta testira i dodatne, skuplje pretplatničke razine pod novim brendom "Meta One". Ti planovi bit će usmjereni na napredne funkcije umjetne inteligencije te profesionalna rješenja za kreatore i tvrtke. Planovi unutar "Meta One" ponude uključuju nekoliko razina: "Plus" (7,99 dolara mjesečno), "Premium" (19,99 dolara mjesečno) za napredne AI mogućnosti te "Essential" (14,99 dolara mjesečno) i "Advanced" (49,99 dolara mjesečno) za kreatore i tvrtke, koji će im donijeti pogodnosti poput povećane vidljivosti i poboljšane analitike.

Ovaj potez predstavlja značajan strateški zaokret za tvrtku, potaknut različitim čimbenicima, uključujući sve veći pritisak zbog regulacija o zaštiti podataka, osobito u Europi, koje dovode u pitanje Metin poslovni model temeljen na ciljanom oglašavanju. Uvođenje pretplata omogućuje Meti diversifikaciju izvora prihoda i smanjenje ovisnosti o oglašavanju, od kojeg je u 2024. godini dolazilo više od 97 posto ukupnih prihoda. Pretplatnički model nudi stabilniji i predvidljiviji izvor zarade, što je ključno u vrijeme kada Meta ulaže golema sredstva u svoje AI podatkovne centre kako bi konkurirala Googleu.

Dio šireg industrijskog trenda

Metin ulazak u svijet pretplata nije izoliran slučaj, već je dio šireg trenda u kojem društvene mreže i druge internetske usluge sve više uvode modele plaćanja. Tvrtke poput X-a (bivšeg Twittera) i Snapchata već su uspješno uvele pretplatničke usluge koje korisnicima nude ekskluzivne značajke. Takozvana "ekonomija pretplata" zabilježila je rast od preko 435 posto u posljednjem desetljeću, budući da tvrtke prepoznaju prednosti stalnih prihoda i jačanja odnosa s korisnicima.

Ova promjena potaknuta je i promjenom očekivanja potrošača koji traže veću udobnost, personalizaciju i fleksibilnost. Prema procjenama, globalno tržište pretplata na društvenim mrežama moglo bi dosegnuti vrijednost od 36,46 milijardi dolara do 2026. godine, s očekivanom godišnjom stopom rasta od 20,5 posto do 2033. godine. Ovaj trend sugerira da će se monetizacija društvenih mreža nastaviti razvijati prema hibridnom modelu koji kombinira prihode od oglašavanja i pretplata.

*uz korištenje AI-ja